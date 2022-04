Universidad Tecnológica de Pereira se pronuncia por caso del profesor Ossa

La Universidad Tecnológica de Pereira se pronunció ante el presunto caso de amenaza de un docente al interior del plantel educativo por medio de un comunicado oficial del rector Luis Fernando Gaviria Trujillo, allí expresó que después del reporte recibido por parte del profesor Jorge Ossa donde este indicaba que encontró encima de su escritorio un casquillo de bala, él como rector de la institución activó el protocolo establecido en la Mesa Institucional de Derechos Humanos, con el fin de brindar al docente las garantías necesarias para salvaguardar su integridad.

En dicho comunicado el rector añade que después de un informe entregado por la Mesa Institucional de Derechos Humanos, y tras la manifestación de un docente que indicó que era una broma, desde el alma mater se desaprobó vehemente dicha acción y se generó el compromiso por parte del rector de realizar un seguimiento institucional.

A su vez, Jhon Fredy Ruiz, docente del departamento de matemáticas de la universidad, por medio de un vídeo que compartió en redes sociales, indicó que la situación denunciada por el docente Ossa fue solo una broma. El profesor mencionó que junto a Leonardo Álvarez docente de la misma dependencia, encontró un "casquillo de bala, que estaba desbaratado" y de forma jocosa molestando con dicho objeto, Ruiz decide dejarlo encima del escritorio de Ossa.

"El día miércoles yo venía con el profesor Leonardo Álvarez que también hace parte del departamento, somos compañeros, somos amigos de Jorge Ossa, detrás del bloque 13 nos encontramos un casquillo de bala que estaba vuelto nada, que estaba desbaratado, lo recogimos como quien recoge una moneda, nos lo llevamos molestando con eso de manera jocosa, entramos a la sala de profesores, en ese ir y venir de charlas yo lo coloque ahí sin ninguna intención, le hice la aclaración al profesor Jorge Osa, le dije no es mi intención, no era mi intención, discúlpeme y él me dijo no tranquilo, no hay ningún inconveniente. Es mi forma de aclara los hechos para que sepan que no es lo que se esta hablando en redes, reitero, hable con el profesor Ossa mientras estaba reunida toda la comisión le dije mis disculpas, eso no tiene ese carácter y me dijo sí lo aceptó", indicó.

Caracol Radio consultó nuevamente al profesor Jorge Ossa, quien manifestó por medio de una conversación, que efectivamente él si hablo con el docente Jhon Fredy Ruiz, pero no acepta la versión que comparte en redes sociales porque él nunca dijo aceptó; de igual manera añadió que todo quedó consignado en la denuncia formal que realizó ante la Fiscalía el 1 de abril, con la cual pide que se investigue el caso.

Ossa además mencionó que el profesor que menciona Ruiz que encontró el casquillo de bala con él no habló de una broma, indicó que los testimonios de ambos se contradicen y que lo que se busco con esto fue "desestimar el caso y callarlo'', agrega también que para la "secretaria general de la universidad siempre es confidencial todo aquello que perjudique la imagen de la administración".

Por su parte, Nancy Eugenia Cárdenas, integrante de la junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), indicó que este hecho podría estar relacionado con denuncias que Jorge Ossa había realizado en días pasados sobre agresiones a maestros, destituciones sin fundamento y presuntas irregularidades en temas presupuestales dentro del plantel universitario.

"Él inmediatamente le toma foto, no toca la bala, nos informa a la abogada del sindicato y empezamos las labores en diferentes comités de derechos humanos. Y estamos haciendo una custodia ante una evidencia que es una bala, que denota una amenaza que suponemos buscan silenciar al profesor y al movimiento profesoral que ha venido haciendo denuncias a destituciones de profesores nombrados a disminución de cargas a los profesores catedráticos. Pero especialmente, el profesor venía asesorando a una profesora en una denuncia frente a las agresiones que ha tenido un colega de la institución", expresó.

Hasta el momento desde diferentes sectores y grupos de la universidad se sigue pidiendo una investigación que permita un esclarecimiento de los hechos.