El conflicto entre Petro y Rendón por Universidad de Antioquia: anuncian inyección de recursos

Presidente de la República, Gustavo Petro, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: cortesía.

Un nuevo desencuentro entre el gobierno u la gobernación de Antioquia se presentó por la financiación de la Universidad del departamento.

Y es que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, trató de “usurpador” al presidente de la República y lo acusó de vulnerar la autonomía de la Universidad de Antioquia.

El presidente Gustavo Petro le respondió desmintiendo sus señalamientos y confirmando la entrega de de una millonaria inversión para la Universidad de Antioquia, con el fin de enfrentar lo que trajo la decisión de la remover de su cargo al rector de John Jairo Arboleda, y ayudar a superar la crisis financiera.

Gobierno defiende gestión

El ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció esta nueva inversión, asegurando que el gobierno ha transferido recursos para suplir el abandono financiero del departamento.

Lanzó pullas hacia administraciones de la universidad, apoyadas por las Gobernaciones y Alcaldías, que, “hoy critican las acciones del gobierno y que no hicieron un esfuerzo económico para su rescate, solo se quejan”.