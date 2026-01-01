Dos incendios se reportaron en Caucasia; uno quemó la caseta comunal del barrio Paraguay

Caucasia- Antioquia

La madrugada del primero de enero del 2026 fue bastante movida para el cuerpo de bomberos del municipio de Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño debido a varias emergencias ocasionadas por incendios estructurales. Por fortuna, los socorristas no reportaron personas lesionadas.

Edward Valencia, comandante de bomberos de esa población, reportó a Caracol Radio que durante la madrugada se reportaron dos incendios y un conato en el área urbana, por lo menos uno de ellos por el uso indebido de la pólvora. Un volador alcanzó la caseta comunal del barrio Paraguay dejando graves daños. El inmueble tenía construido el techo de paja, material bastante inflamable a las llamas.

“Funcionaba la caseta comunal de un sector del barrio Paraguay. Debido a la pólvora, a un volador, la estructura era de palma y madera, y posteriormente generó el incendio. Terminando ese incendio, también se activa otro incendio estructural en el sector de Nuevo Centro, donde se hace un taller de soldadura”, detalló el socorrista.

El comandante Valencia también manifestó que luego de varias horas de trabajo se logró controlar los dos incendios donde lamentablemente las pérdidas económicas son considerables por los enseres dentro de los dos lugares. También fue necesario atender un conato de incendio en la zona céntrica del municipio sin mayores novedades.

Por ahora no se detallan las causas que generaron el incendio en el taller de soldadura, por lo que se inició la indagación para determinar lo ocurrido.