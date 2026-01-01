Ibagué

Policía Nacional refuerza la seguridad vial en el Tolima con 16 áreas de control

Operativo vial permanente busca reducir la siniestralidad y proteger la vida en las carreteras del Tolima

Policía Nacional refuerza la seguridad vial en el Tolima con 16 áreas de control

Mauricio Arcila

Tolima

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Tolima, activó un amplio dispositivo de seguridad vial en las principales vías nacionales del departamento. Con la instalación de 16 áreas de prevención y control estratégicamente ubicadas, la institución busca garantizar la movilidad segura de los ciudadanos durante esta temporada.

El despliegue incluye vigilancia permanente a vehículos particulares, transporte público y de carga, además de acciones preventivas orientadas a reducir la siniestralidad vial. Entre las medidas se destacan la verificación de documentos, el control de velocidad, la revisión de condiciones mecánicas, pruebas preventivas a conductores y campañas pedagógicas dirigidas a conductores, pasajeros, peatones y ciclistas.

Las patrullas de ruta y unidades especializadas en seguridad vial estarán presentes las 24 horas del día en los ejes viales del Tolima, reafirmando el compromiso institucional de prevenir accidentes y proteger la vida de quienes se movilizan por el territorio departamental.

Finalmente, la Policía Nacional invitó a los ciudadanos a conducir con responsabilidad, planificar sus viajes, respetar los límites de velocidad, evitar el consumo de alcohol y atender las recomendaciones de las autoridades de tránsito. El mensaje es claro: la seguridad vial es un compromiso de todos y viajar con precaución salva vidas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad