Policía Nacional refuerza la seguridad vial en el Tolima con 16 áreas de control

Tolima

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Tolima, activó un amplio dispositivo de seguridad vial en las principales vías nacionales del departamento. Con la instalación de 16 áreas de prevención y control estratégicamente ubicadas, la institución busca garantizar la movilidad segura de los ciudadanos durante esta temporada.

El despliegue incluye vigilancia permanente a vehículos particulares, transporte público y de carga, además de acciones preventivas orientadas a reducir la siniestralidad vial. Entre las medidas se destacan la verificación de documentos, el control de velocidad, la revisión de condiciones mecánicas, pruebas preventivas a conductores y campañas pedagógicas dirigidas a conductores, pasajeros, peatones y ciclistas.

Las patrullas de ruta y unidades especializadas en seguridad vial estarán presentes las 24 horas del día en los ejes viales del Tolima, reafirmando el compromiso institucional de prevenir accidentes y proteger la vida de quienes se movilizan por el territorio departamental.

Finalmente, la Policía Nacional invitó a los ciudadanos a conducir con responsabilidad, planificar sus viajes, respetar los límites de velocidad, evitar el consumo de alcohol y atender las recomendaciones de las autoridades de tránsito. El mensaje es claro: la seguridad vial es un compromiso de todos y viajar con precaución salva vidas.