Incendio en bar de un centro de esquí en Suiza deja decenas de muertos durante el año nuevo

Las autoridades de Suiza temen que “varias decenas de personas” murieron a causa de un incendio desatado en el bar del lujoso centro de esquí de Crans-Montana durante las celebraciones por el año nuevo. Es altamente probable que una buena parte de las víctimas fatales por este hecho sean extranjeros. Se estima un centenar de heridos.

Hasta el momento, no se obtiene una cifra oficial, pero los reportes preliminares de la Policía coinciden con la versión del diario regional Le Nouvelliste, que dice que habría al menos 40 muertos.

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa. Las autoridades permanecieron en el lugar combatiendo las llamas y atendiendo heridos durante horas. Los medios locales describieron “un olor a quemado aún en el aire”.

Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la agencia AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

Sobre la 1:30 a. m. (hora local) un “fuego de origen indeterminado” se originó en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

¿Qué se sabe del incendio en el centro de esquí en Suiza?

Las causas del incendio se están investigando, pero las autoridades descartan que haya sido provocado intencionalmente.

“Tal y como están las cosas, nos inclinamos por la teoría de un incendio”, afirmó la fiscal de Valais, Béatrice Pilloud, quien señaló que está “absolutamente” descartado que se trate “de un ataque terrorista”.

“No fue un artefacto explosivo lo que causó el fuego”, apuntó por su parte Stephane Ganzer, jefe del departamento de Seguridad del cantón de Valais.

Los hospitales del cantón de Valais declararon el estado de emergencia ante la ocupación total por los heridos. Muchos de los afectados tuvieron que ser trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

“Varias decenas de personas se presumen muertas”, afirmó después a la prensa el comandante policial Frederic Gisler, quien cifró en alrededor de un centenar los heridos. Todos “están siendo tratados”, agregó.

El presidente suizo, Guy Parmelin, qunie asumió el cargo el jueves, lamentó la “terrible tragedia”.

“Lo que se suponía que iba a ser un rato de alegría acabó haciendo que el primer día del año en Crans-Montana se convirtiera en un día de luto”, dijo Parmelin en X.

“La fiesta estaba en su apogeo”

La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida.

La policía señaló que la zona estaba “completamente cerrada al público” y que “se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana”.

Un residente que afirmó vivir cerca del lugar dijo al diario local 24 heures que “la fiesta estaba en su apogeo” cuando ocurrió el incendio. “La música y el champán corrían libremente”.

Pero cuando se supo del suceso, el ambiente desenfadado desapareció y la gente comenzó a reunirse en la calle. “Podíamos oír las sirenas a lo lejos. A mi alrededor, la gente estaba atónita, preocupada, en silencio”, explicó a este periódico de la ciudad de Lausana.

“Oímos helicópteros toda la noche”, contó otro vecino al mismo diario. “Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Luego vimos el humo. Es terrible, mucha gente joven va a ese bar”, afirmó.