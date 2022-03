Retraso de salarios y cesantías en la Maternidad por embargo de cuenta

Preocupados se encuentran los empleados de la Clínica Maternidad Rafael Calvo en Cartagena por un nuevo retraso de salarios y cesantías. Jaime Barón, presidente del sindicato de trabajadores (Sintraclimar), manifestó a través de los micrófonos de Caracol Radio que actualmente les deben el sueldo del mes de febrero y las cesantías, situación que generó incertidumbre en el personal porque temen que se repita lo vivido en el 2021, año en el que permanecieron hasta siete meses sin pagos.

El líder sindical explicó que el nuevo retraso se debe al embargo sorpresivo que decretó el Juez Segundo Civil del Circuito tras una solicitud de Soseinco SAS, una bolsa de empleo que suministraba el personal administrativo al centro asistencial.

"Nos sorprendió este embargo que vino a nombre de Soseinco SAS. Ellos nos hicieron el embargo por una deuda histórica de más o menos 1.100 millones de pesos, los cuales estaban incluídos dentro de los planes de saneamiento que tiene la clínica. Lo grave de todo esto es que nos están vulnerando el derecho al mínimo vital porque las cuentas que embargaron son con las que nos pagan, es decir donde viene el giro directo. Por ley los recursos de la salud son inembargables, no sé qué pensó el juez cuando dio ese fallo", sostuvo Barón.

El sindicato de trabajadores advirtió que el embargo también podría afectar considerablemente a la Maternidad Rafael Calvo porque los recursos para comprar los diferentes insumos están en esas cuentas. "Estamos poniendo en riesgo la atención, si no tenemos insumos no estamos dando garantías de un buen servicio. Para nosotros es preocupante volver a incurrir en esa parte de que no nos paguen los sueldos pues todos tenemos deudas y necesidades. Hasta el momento con toda la crisis que hemos vivido, no se ha llegado al extremo de suspender los servicios, esperemos que eso no suceda", puntualizó Jaime Barón.

Los trabajadores de la Maternidad Rafael Calvo instauraron una acción de tutela en la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Cartagena, con el propósito de exigir sus derechos y tumbar el embargo de las cuentas de la clínica.