Contratista de gobernación de Boyacá: sí obligan a ir a reuniones políticas

Caracol Radio recibió una denuncia en la que un contratista de la Gobernación de Boyacá deja al descubierto que se está presentando constreñimiento a favor de varios candidatos afines al partido que maneja el departamento.

En la comunicación telefónica el denunciante advierte que, “el gobernador, Ramiro Barragán nos ha pedido que tenemos que votar a la consulta a Carlos Amaya y que tenemos que sacar a la Cámara al exalcalde de Sutamarchán Wilmer Castellanos y Jaime Raúl Salamanca y al Senado, Carolina Espitia”.

“Estos dos meses nos han obligado a ir a reuniones a Paipa, Firavitoba, Sogamoso y la de este miércoles en el centro de Tunja”, aseguró.

Como él hay muchas otras personas que deben ir a esos encuentros. “Por lo general vamos en los carros de los compañeros contratistas a quienes también obligan a ir, ellos alquilan buses para eso”.

Aseguró que la secretaria nos pide el favor, nos dice “el señor gobernador nos pide que le ayudemos sino se vuelve el borbollón si no sale al Senado Carolina Espitia”.

Advirtió el riesgo que corre como contratista. “Por el contrato a uno le toca, el voto es secreto y todo, pero el constreñimiento y el terror que nos meten por el trabajo es tenaz”.

Recordó que tiene un hermano trabajando en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, a quien le tocó dar $300.000 para financiar una de esas campañas.

La secretaria de Agricultura, Eliana Ramírez quien es mencionada en la denuncia que recibió Caracol Radio dijo que eso no es cierto. “Personalmente dimos la instrucción de que esos temas no se iban a manejar con nadie. Ni funcionarios de planta ni contratista, yo personalmente no lo he hecho con nadie, de parte mía no ha existido ninguna coacción”, aseguró.

Reiteró las órdenes del Gobernador, Ramiro Barragán. “No es cierto, de hecho nosotros tuvimos un consejo de gobierno donde el Gobernador fue muy claro con nosotros y nos dijo que por favor nos apartáramos de ese tema para no tener ese tipo de inconvenientes, si alguien quería hacer política que renunciara”.

Finalmente, la secretaria de Agricultura aseguró que, “la exigencia del señor Gobernador es que hagamos nuestro trabajo, él en ningún momento nos ha dado una instrucción de temas políticos”.

Caracol Radio habló con Juan Carlos Hernández, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Boyacá quien fue claro en decir que, “hicimos una capacitación para todos los servidores públicos, contratistas, no podemos participar en política”.

Advirtió que, “las acusaciones deben ser denunciadas” y que su despacho estará muy atento a recibir las denuncias.

“Aquí estamos de puertas abiertas para esperar las personas que consideren que esas anomalías por parte de un servidor del Estado se están presentando”, dijo.

Recordó la necesidad de que esos hechos se pongan en conocimiento de las autoridades para que puedan investigar.