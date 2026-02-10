“Cambio Radical tiene miedo de competir con el Pacto Histórico”: congresistas niegan irregularidades

En un evento de campaña, varios congresistas del Pacto Histórico se mostraron tranquilos ante las denuncias por una posible doble militancia en la que estarían incurriendo los integrantes de la Colombia Humana, tras la reinscripción de la lista a la Cámara por Bogotá.

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, se pronunció ante los señalamientos del partido Cambio Radical, quien radicó una tutela contra la Registraduría Nacional y el movimiento político por una presunta “vulneración de los derechos fundamentales y del orden electoral”.

Ante ello, Becerra aseguró que “Cambio Radical tiene miedo de competir con el Pacto Histórico”.

Le puede interesar: MOE advierte impactos políticos tras decisiones del CNE sobre listas del Pacto Histórico

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra (@BecerraGabo), respondió a los señalamientos del partido Cambio Radical sobre una posible doble militancia en la que incurrían varios congresistas de la Colombia Humana, que se reinscribieron en las listas al… pic.twitter.com/pTfFrXhu5H — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 10, 2026

A su turno, la representante a la Cámara de la Colombia Humana, María del Mar Pizarro, aseguró que tienen el soporte jurídico para demostrar que ella y otros congresistas no han incurrido en doble militancia por reinscribirse en las listas al Congreso por el Pacto Histórico.

La representante a la Cámara de la Colombia Humana, María del Mar Pizarro (@delmarpizarro), aseguró que “tienen todos los argumentos jurídicos” para demostrar que ella y otros congresistas no han incurrido en doble militancia por reinscribirse en las listas al Congreso por el… pic.twitter.com/DWHekUj4Ij — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 10, 2026

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico y jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, aseguró que el partido Colombia Humana “no está incurso en doble militancia” y se mostró confiada en que pueda fusionarse con otras colectividades.

#ElGranReto2026 | La senadora del Pacto Histórico y jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro (@PizarroMariaJo), aseguró que el partido Colombia Humana “no está incurso en doble militancia” y se mostró confiada en que pueda fusionarse con otras colectividades. Vía:… pic.twitter.com/1u4GevV4f6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 10, 2026

Y la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, pidió reglas claras para que el Pacto Histórico pueda funcionar como un nuevo partido político.

La exministra de Ambiente, Susana Muhamad (@susanamuhamad), pidió reglas claras para que el Pacto Histórico pueda funcionar como un nuevo partido político.



“Esperamos que podamos avanzar con reglas claras y seguridad jurídica para que nos representemos como lo que somos: las… pic.twitter.com/SbQDDTj3ne — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 10, 2026

Cambio Radical interpuso una acción de tutela contra la Registraduría y el Pacto Histórico

El partido político acusó a la autoridad electoral y al Pacto Histórico de vulnerar derechos fundamentales, tras la reinscripción de las listas al Congreso.

En contexto: Pacto Histórico insiste con su lista a Cámara en el Valle pese a fallo del CNE

“La tutela busca la protección del principio democrático, el debido proceso administrativo, la igualdad en materia electoral, la participación política y el criterio de sostenibilidad fiscal, los cuales han sido desconocidos tras las actuaciones adelantadas luego de la revocatoria de varias listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes, ordenadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo la colectividad.

Según el partido, se habrían cometido las siguientes irregularidades: