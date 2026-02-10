“Cambio Radical tiene miedo de competir con el Pacto Histórico”: congresistas niegan irregularidades
Gabriel Becerra, María José Pizarro, María del Mar Pizarro y Susana Muhamad se pronunciaron sobre la tutela radicada por el partido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y aseguraron que no hay doble militancia
En un evento de campaña, varios congresistas del Pacto Histórico se mostraron tranquilos ante las denuncias por una posible doble militancia en la que estarían incurriendo los integrantes de la Colombia Humana, tras la reinscripción de la lista a la Cámara por Bogotá.
El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, se pronunció ante los señalamientos del partido Cambio Radical, quien radicó una tutela contra la Registraduría Nacional y el movimiento político por una presunta “vulneración de los derechos fundamentales y del orden electoral”.
Ante ello, Becerra aseguró que “Cambio Radical tiene miedo de competir con el Pacto Histórico”.
Le puede interesar: MOE advierte impactos políticos tras decisiones del CNE sobre listas del Pacto Histórico
A su turno, la representante a la Cámara de la Colombia Humana, María del Mar Pizarro, aseguró que tienen el soporte jurídico para demostrar que ella y otros congresistas no han incurrido en doble militancia por reinscribirse en las listas al Congreso por el Pacto Histórico.
Por su parte, la senadora del Pacto Histórico y jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, aseguró que el partido Colombia Humana “no está incurso en doble militancia” y se mostró confiada en que pueda fusionarse con otras colectividades.
Y la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, pidió reglas claras para que el Pacto Histórico pueda funcionar como un nuevo partido político.
Cambio Radical interpuso una acción de tutela contra la Registraduría y el Pacto Histórico
El partido político acusó a la autoridad electoral y al Pacto Histórico de vulnerar derechos fundamentales, tras la reinscripción de las listas al Congreso.
En contexto: Pacto Histórico insiste con su lista a Cámara en el Valle pese a fallo del CNE
“La tutela busca la protección del principio democrático, el debido proceso administrativo, la igualdad en materia electoral, la participación política y el criterio de sostenibilidad fiscal, los cuales han sido desconocidos tras las actuaciones adelantadas luego de la revocatoria de varias listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes, ordenadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo la colectividad.
Según el partido, se habrían cometido las siguientes irregularidades:
- Se vulnera el principio democrático, al no cumplirse las órdenes del CNE contenidas en las decisiones de revocatoria de inscripción.
- La denominada “reinscripción de la lista” carece de sustento jurídico, pues la revocatoria obliga a presentar nuevos candidatos, no a reinscribir los mismos.
- No se realizó una modificación válida de candidatos, sino una reinscripción irregular de listas, desconociendo los resultados de la consulta del 2025, por lo que las listas continúan jurídicamente revocadas.
- Se vulneran los derechos al debido proceso y a la igualdad electoral, al apartarse de las formas, requisitos y etapas previstas en la normativa electoral, diseñadas para asegurar una competencia democrática en condiciones de transparencia e igualdad.
- Se configura un perjuicio irremediable, dado que la Registraduría avanza en la impresión de tarjetas electorales, formularios y demás material electoral.
- Se desconoce el criterio de sostenibilidad fiscal, al comprometer recursos públicos en actuaciones carentes de soporte legal.