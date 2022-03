Deseo que en el país ser campesino no sea sinónimo de pobreza: Carlos Amaya /

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Carlos Amaya, precandidato presidencial, sobre sus propuestas.

En relación con cuántas ruanas tiene, mencionó que "en cada municipio de Boyacá me regalaron una ruana, tengo más de 100".

Acerca de si su madre se sentiría orgullosa indicó que "mi mamá me dijo, cuide mucho a su familia. Recuerdo mucho a mi madre, porque desde chiquito tengo mucha energía, hasta que encontré algo en que emplearla, la política. Yo creo que mi mamá se sentiría muy orgullosa"

"La vida me enseñó a mí que uno por muy mal que esté tiene algo para dar. Creo que debe gobernar alguien que conozca las necesidades de la gente", aclaró.

El precandidato aclaró que su cercanía con la religión es solamente con sus creencias, pues nunca ha intentado buscar a las iglesias para que lo apoyen. "Soy cristiano, pero no tengo el apoyo de las iglesias y nunca lo he buscado. Creo que la Iglesia cumple un papel en la sociedad. La libertad de cultos debe ser respetada"

"Las generaciones van evolucionando, cada una es diferente. Pero todas han tenido una misma lucha que es la educación de calidad. Creo que el mayor logro del movimiento estudiantil de este momento es concientizar que la educación es lo más importante. Los jóvenes dicen que hay que participar en política, y creo que el mensaje de esta generación es que la educación es importante", aclaró Amaya sobre la educación y la lucha que se ha desarrollado durante años.

Acerca de su campaña confesó que "yo estoy en el mejor momento de la campaña, de subida. A mí me ha tocado venir desde abajo. Yo espero un milagro y que la próxima vez que me suba a este móvil de Caracol Radio tenga buenas noticas."

Por otro lado, sobre las elecciones afirmó que "al que hay que ganarle es al uribismo. Yo creo que en la Coalición Equipo por Colombia gana Fico. Si en segunda vuelta está él y Petro, votaría por Petro. Sin embargo, creo que esa división no le conviene a Colombia, porque Colombia necesita una opción distinta a Petro y Uribe. Yo espero que Colombia vote por mí, a favor de sus luchas y causas, no a favor de alguien".

En caso de no ganar, afirmó que "sin duda en la Coalición hay personas honorables."

Asimismo, habló sobre la agricultura en el país que "los alimentos están tan caros porque el campo se quedó solo. Tú vas al campo y solo hay viejitos, los jóvenes se vinieron a las ciudades. La economía dice que a mayor oferta los precios bajan y a menor oferta los precios suben. Resulta que en Colombia ya no hay gente cultivando. La pola está tan cara porque como están importando tanta cebada, ya no producimos casi. Dios no lo quiera se estalle una guerra y Duque lanzando amenazas, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin comida.

Finalmente, sobre el acceso al internet en Colombia aclaró "que todos tengan internet y que no se lo roben como en este Gobierno"