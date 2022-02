Cartagena la mejor en percepción de lucha contra la corrupción

Cartagena Cómo Vamos presentó ante el alcalde William Dau, su gabinete distrital y la ciudadanía en general los resultados de la encuesta virtual 2021 Mi Voz Mi Ciudad, en la que se hicieron mediciones sobre la percepción de la calidad de vida de la ciudadanía en cuanto a salud, seguridad, educación, empleo, pobreza, movilidad, cultura, ambiente, entre otros.

Tras escuchar los resultados de esta última encuesta, el alcalde William Dau Chamat manifestó que se van a redoblar esfuerzos para combatir la desigualdad, la pobreza y la inseguridad, entre otros factores para poder mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

“Hoy tuvimos la oportunidad de ver cómo comparan a Cartagena con otras ciudades en todos los diferentes sectores, ya tenemos los indicadores y esto nos sirve para poder trabajar articuladamente”, indicó Dau Chamat.

Frente al tema de la lucha contra la corrupción, “Cartagena tiene los mejores números de Colombia, donde más dice la gente que aumentó la percepción de lucha contra la corrupción, es donde menos dijo la gente que aumentó la corrupción, y es una señal de que vamos por buen camino, acabando la corrupción todo lo demás se puede trabajar”, precisó.

A su turno, Eliana Salas, directora de Cartagena Cómo Vamos, dijo: “En la medida que lo comparamos con los resultados de otras ciudades, los resultados muestran que no es una situación única de Cartagena, es un contexto que viven la mayoría de las ciudades capitales, pero eso no significa que no podamos despertar a la luz de los resultados, y a partir de ahí tomar decisiones y hacer incidencia desde la ciudadanía, para poder responder con mayor efectividad a las necesidades”.

“En ese sentido vamos a estar compartiendo los microdatos y más resultados para analizar a mayor profundidad cuáles son los retos principales y los temas que afectan las condiciones de vida de los cartageneros”, expresó Salas.

Luego de compartir la información a la administración y a la ciudadanía, la directora de Cartagena Cómo Vamos atendió las inquietudes de los funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, de esa forma se hizo una retroalimentación y se plantearon estrategias.