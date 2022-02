Martes 8 de Febrero, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Denuncian en Armenia que en la clínica Sagrada Familia dejaron caer de una camilla a una adulta mayor de 89 años de edad y debido al golpe se agravó y murió, en las últimas horas en medio del dolor de los familiares se cumplieron las exequias en Calarcá.

Claudia Milena Ortiz, hija de doña Ana Bertilda Barreto Ortiz de 89 años de edad denunció el caso por negligencia médica en la clínica La Sagrada Familia en Armenia.

Claudia le narró a Caracol que “el 28 de enero llevé a mi señora madre a la clínica por una infección en un glúteo, y al otro día 29 de enero la operaron en la clínica La Sagrada Familia, el médico que la atendió dijo que había salido bien del procedimiento, pero cuando la pasaban de una camilla a otra la dejaron caer provocando una herida abierta en la cabeza”

Y la familiar relató “yo vi a mi mamá con este hueco en la cabeza producto del golpe y ella me dijo tranquila mija que no es nada, a mí no me duele nada, y esa fue la última vez que vi a mi mamá con vida”

En el doloroso testimonio explicó “no era cualquier golpe, y por eso la llevaron a un examen especializado, una tomografía y salió con un tumor o hematoma y que tenían que operarla porque estaba muy delicada. El 1 de febrero la intervinieron, pero ya salió muy mal, entubada y en la madrugada el sábado 5 de febrero murió mi madre”

La defensoría del pueblo en cabeza de Juan Camilo Meza defensor estuvo todo el tiempo acompañándonos en este proceso que ha sido muy doloroso y agregó la familiar “porque lleve a mi madre por una infección en un glúteo, pero me la dejaron caer y por eso murió”

Hasta el momento las directivas de la Clínica La Sagrada Familia no se han pronunciado sobre esta grave denuncia, pero indicaron que la junta directiva está en reunión para determinar si habrá un comunicado al respecto.

En las últimas horas en el corregimiento de Barcelona en el municipio de Calarcá, un hombre identificado como Henry Gutiérrez Naranjo con el alias de Rata fue herido por la Policía en medio de un intercambio de disparos a la hora de realizar un procedimiento de control.

El coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la Policía del departamento, informó que cuando uniformados le solicitaron al ciudadano identificarse arremetió contra ellos con arma de fuego a lo que reaccionaron y resultó herido.

Cinco integrantes de una misma familia fueron capturados en La Tebaida por agredirse mutuamente con machetes

El lamentable caso se registró en la segunda etapa del barrio Nueva Tebaida de dicho municipio donde cinco personas de edades entre los 19 y 36 años de edad protagonizaron una riña en la que se agredieron mutuamente a punta de machete,

Fueron trasladados al hospital local para la valoración respectiva por la gravedad de las heridas y posteriormente fueron trasladados a la Fiscalía para la respectiva judicialización. El alcalde de la localidad, Vicente Young, lamentó el hecho e invitó a la tolerancia para resolver los conflictos.

Tras casi tres días de arduas jornadas, la cuadrilla de obreros y personal técnico de la Asociación de Usuarios de Barcelona, organización encargada de brindar el suministro de agua en el corregimiento, lograron restablecer el servicio de acueducto.

Desde la Alcaldía de Armenia invitaron a los ciudadanos a completar sus esquemas de vacunación y a recibir la dosis de refuerzo contra la COVID-19 en las jornadas que se llevarán a cabo hoy martes 8 de febrero desde las 8:00 a.m., en los centros comerciales Portal del Quindío, IBG y Calima, solo hay disponibles dosis Janssen y Sinovac.

Avanza la dotación para el funcionamiento de jardines en Armenia

La secretaria de educación de la ciudad, Julieta Gómez de Cortés, informó que son siete los jardines para albergar a niños de 4 y 5 años de edad, reconoció que la complejidad en el funcionamiento se presentó por la contratación de profesores los cuales deben cumplir con requisitos específicos en la atención de los pequeños.

En el departamento del Quindío, sancionan empresa aguacatera por provocar daños ambientales en el municipio de Salento.

Las sanciones impuestas por la autoridad ambiental a la empresa productora de aguacate Hass en el sector de Navarco en Salento consisten en el pago de una multa de $63 millones 700 mil pesos, la erradicación de los individuos de aguacate que están afectando la zona forestal protectora en un área de 30.200 metros cuadrados y adelantar la restauración ecológica en estos terrenos con el propósito de resarcir el daño ecológico ocasionado.

El director de la CRQ, José Manuel Cortés Orozco, informó que de acuerdo a las investigaciones adelantadas por la entidad se encontró que esta empresa incurrió en tres afectaciones ambientales como la captación ilegal de agua, vertimientos sin permisos de la corporación y la afectación a la zona forestal protectora.

Adicional a este proceso la autoridad ambiental profirió cinco pliegos de cargos para tres empresas jurídicas y una persona natural productoras de aguacate.

Se espera que durante el transcurso del primer trimestre se completen seis procesos sancionatorios ambientales resueltos de fondo por actividades agrícolas que están impactando de manera negativa el patrimonio ambiental de los quindianos.

Tomate, plátano, yuca y papa reportan incremento de precios en la central mayorista Mercar de Armenia

El administrador de Mercar Omar Alberto Martínez afirmó que no son ajenos a la problemática a nivel país por los precios elevados debido a los costos de los insumos, productos que no están en cosecha y otros que están muy escasos como el plátano que está en 1.600 pesos el kilo. El bulto de papa pastusa está a 145 mil pesos por lo que continua al alza.

Economistas en el Quindío aseguran que a raíz del incremento desbordado del precio de los alimentos debido a la inflación es necesario crear políticas para incentivar la producción local de alimentos

Polémica por presunta participación del hijo del Gobernador del Quindío en el proceso de revocatoria contra alcalde de Armenia

El vocero de la veeduría control Quindío, Álvaro Mejía, dio a conocer que conoce de fuente cercana en la que hubo una reunión donde el hijo del Gobernador del departamento, Pablo Jaramillo habría manifestado la necesidad de escoger un candidato para la alcaldía de Armenia tras el proceso de revocatoria de mandato que se adelanta en su contra.

Fue enfático en afirmar que lo anterior no significa que el Gobernador Roberto Jairo Jaramillo esté gestando el proceso porque es una inferencia que se podría dar, pero sí considera es evidente la participación de su hijo.

Por su parte el vocero del comité promotor de la revocatoria en contra del mandato del alcalde José Manuel Ríos, ‘Armenia Conciente’, Diego Urrea, se refirió a la polémica sobre la presunta participación en política del hijo del gobernador en el proceso.

Aclaró que todo se trata de un malentendido puesto que Pablo Jaramillo firmó la revocatoria como cualquier ciudadano que está inconforme con la administración lo que no quiere decir que haga parte como tal de la iniciativa.

A propósito, el vocero de la revocatoria de mandato señaló que avanza la recolección de firmas puesto que cuentan con más de 5.000 desde enero a la fecha. Explicó que aunque tienen plazo hasta el mes de julio agilizan el proceso por lo que espera en marzo puedan radicar la totalidad de las firmas que son 40.000 las proyectadas.

Cumpliendo con las obras del presupuesto participativo, la Alcaldía de Armenia adjudicó contrato que permitirá el suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de los circuitos cerrados de televisión y alarmas comunitarias para las comunas tres, seis, nueve y 10 de Armenia por valor de $692.293.587.

Este proyecto, con el que se espera instalar alrededor de mil cámaras, estará a cargo del contratista Sube Ingeniería SAS y tendrá un plazo de ejecución, a partir de la suscripción del acta de inicio, de tres meses o hasta agotar el presupuesto oficial.

Las obras de las dobles calzadas de Armenia - Calarcá y Armenia - Montenegro están en marcha. Actualmente, el INVÍAS trabaja en actividades previas que son necesarias para la ejecución de las obras en las dobles calzadas de Armenia - Calarcá y Armenia - Montenegro.

Las dobles calzadas cuentan con una inversión de $140.000 millones de pesos. Como parte de este contrato, el Instituto culminó la rehabilitación vial del tramo Armenia - La María del corredor Armenia - Calarcá e inicia el mantenimiento de la vía Cartago - Alcalá para mejorar la movilidad entre los departamentos de Valle del Cauca y Quindío.

Actualmente el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) adelanta actividades de gestión predial, traslado de redes, autorizaciones ambientales y ejecución de obras en predios habilitados para la construcción de 3,8 kilómetros de doble calzada en el corredor Armenia - Calarcá y 3 kilómetros en la vía Armenia - Montenegro - Quimbaya.

El director técnico y de Estructuración del INVÍAS, Guillermo Toro Acuña, manifestó que avanza en la elaboración del estudio de impacto ambiental, el cual se debe presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para obtener la licencia ambiental que permitirá el inicio de actividades en el tramo dos

Actualmente, en el sector de la Central Mayorista Mercar se avanza en la construcción de obra civil requerida para la subterranización de redes eléctricas y telecomunicaciones, la instalación de cámaras y el traslado de redes de acueducto y gas.

Un total de 142.292 toneladas de residuos ingresaron en 2021 al relleno sanitario de Andalucía, 27% del material es decir 18mil toneladas es reciclable y que no se está aprovechando.

En Calarcá, 103 animalitos fueron esterilizados gracias al trabajo de varias organizaciones animalistas y el apoyo de veterinarios privados que prestaron el servicio.

A 86 ascienden los animales silvestres incautados en lo que va corrido del año en el Quindío.

El concejal Arley Becerra Alonso del partido Cambio Radical, fue elegido presidente del concejo de Calarcá para la vigencia de 2022. Su nuevo rol ocurre ante el inesperado fallecimiento de su homólogo Orlando García Tamayo, quien tuvo esa designación a finales de 2021.

Plan Estratégico de Turismo busca lineamientos para un turismo organizado en el Quindío

En deportes, Tres medallas para el Quindío en Nacional Interclubes de Patinaje. Los deportistas más destacados por el departamento fueron el prejuvenil Juan Diego Yepes, con dos medallas de bronce, en las pruebas de 200 metros contra meta y 100 metros carriles; y el juvenil Santiago Escudero, con medalla de bronce en 200 metros meta contra meta.