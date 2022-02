Continúa la problemática por piques ilegales en varias zonas de Pereira

Pese a que el Instituto de Movilidad, la Policía Nacional y la administración municipal han estado realizando operativos en zonas como la Villa Olímpica, Corales, Belmonte y la Avenida 30 de Agosto, muchas personas siguen denunciando que centenares de motociclistas colocan en riesgo sus vidas y las de quienes están en su entorno.

Frente a Milton Bello, subsecretario de seguridad ciudadana de Pereira, relató que los controles también se están desarrollando con el apoyo del helicóptero Halcón de la Policía y se ha logrado la inmovilización de decenas de motocicletas.

"Se evidencia que ciudadanos que se movilizan en motocicleta realizan maniobras peligrosas, infringen las normas de tránsito, ponen en riesgo su vida y la vida de otros ciudadanos en la vía. No tienen el Soat, tarjeta de propiedad, no tienen la tecnomecánica, quienes conducen no tienen licencia. Por ello se realiza la inmovilización de estos vehículos", indicó.

Es importante señalar que el valor de los comparendos está entre 1 y 4 millones de pesos debido a que muchos de los que salen a participar de estas carreras ilegales no cumplen con las normas de tránsito.