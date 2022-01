Comité de revocatoria al alcalde de Medellín responde a decisión del CNE

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender la validación financiera en el proceso de revocatoria al mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, entre tanto el ente no resuelve una investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación. El abogado del comité de la Revocatoria afirmó que esto no suspende el proceso en sí:

“El proceso de revocatoria tiene dos trámites, uno de las firmas que ese ya lo pasamos y otro de las cuentas, proceso que estaba andando. El magistrado Abreo está diciendo que se espere un momento, que no se estudie más el tema de las firmas por por parte del Fondo Financiación del Consejo Electoral hasta tanto no termine la investigación, pero esto es normal, no ha suspendido nada”, explicó el abogado de la revocatoria Hollman Ibañez

Ibañez agregó que desde la semana pasada el Comité de la Revocatoria le pidió al magistrado Abreo celeridad para definir este proceso además manifestó que ya entregaron los informes de contabilidad solicitados

El CNE investiga específicamente una irregularidad de las sumas máximas que podían invertir los comités promotores, esto tras conocerse una inconformidad entre uno de los líderes de los 5 comités que componen la revocatoria. Se trata de Jorge Alejandro Posada quien le había enviado una carta a Andrés Felipe Rodríguez, actual vocero del proceso, en donde le reclamaba por los costos de la campaña y le decía que la revocatoria costaba aproximadamente mil quinientos millones de pesos y que le preocupaba un supuesto acercamiento para contratar a la firma de Abelardo De La Espriella

Hecho que fue denunciado luego por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al que el CNE decidió abrirle una investigación

“Alguien dijo que se había contratado Abelardo De La Espriella lo que no fue cierto y ya se habían aportado a este proceso declaraciones juradas y certificaciones contables donde eso quedaba claro, el fondo del asunto está claro, por querer demorar el proceso se están pegando de que esa investigación no ha terminado. Vamos aportar nuevamente una certificación contable y jurada de que jamás se contrató a De La Espriella”, afirmó Julio Gonzales, concejal de Medellín y uno de los voceros de la revocatoria

El comité ya confirmó que asistirán a la audiencia que se celebrará el próximo 26 de enero en donde deberán responder a las preguntas que formule el CNE. El foco está en si estos violaron los topes establecidos por la ley sobre los límites en la financiación de las campañas.