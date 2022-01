“Se acordó un plan para asesinarme”: Contralor Distrital (e) de Cartagena

En una rueda de prensa, el Contralor Distrital (e) de Cartagena, Rafael Castillo, denunció que un grupo de “reconocidos políticos” se habría reunido en una finca del departamento de Bolívar para supuestamente planear un atentado contra su vida esta misma semana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/HoRhgqXtDyzAJK2l1BPpZH

Sin revelar nombres, el jefe del ente de control sostuvo que esas personas tuvieron un encuentro privado el día viernes 14 de enero y ya pagaron dinero para asesinarlo.

“Se acordó atentar contra mi vida. No puedo decir la fuente, no puedo decir el nombre de las personas que están organizando esto porque puedo interferir con las investigaciones judiciales. Saldré a interponer las denuncias del caso, pero primero necesitamos dejar constancia ante la ciudad de la persecución criminal, porque no es política, es criminal de la que soy víctima”, manifestó.

Castillo aseveró que se enteró del supuesto plan para asesinarlo a través de una persona de su confianza.

“No puedo revelar la fuente, los mensajes ni siquiera llegaron por WhatsApp, ni por texto, ni por una llamada. Mandaron a una persona de confianza mía a decírmelo. Sé que fue en una finca, pero no sé en qué municipio ni en qué parte de la ciudad”, reiteró.

El Contralor Distrital (e) dijo que estas intimidaciones son producto de su gestión dentro del organismo.