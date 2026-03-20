¿Subió o Bajó? así cierra el precio del dólar en Colombia HOY 20 de marzo de 2026

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha compartido los precios por los que se cerrarán los mercados del comercio del dólar en el país para la tercera semana de marzo de 2026. Durante la semana el dólar alcanzó a superar la barrera de los 3.700 pesos, aunque luego se estabilizó.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, y en este caso se mantendrá el precio desde este viernes hasta el próximo lunes que se publique el nuevo informe, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

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La entidad también menciona que cuando la tasa de cambio aumenta (el dólar vale más), se habla de una depreciación del peso, lo que significa que la moneda colombiana pierde valor la adquisición de bienes o servicios extranjeros se vuelve más costosa.

Por otro lado, quienes se benefician de un aumento del precio del dólar son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 20 de marzo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.692,48 pesos (COP) para este viernes 20 de marzo de 2026. Esto representa una disminución respecto a la jornada pasada ($3.704,17 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,660 pesos por compra y 3,750 pesos por venta.

: 3,660 pesos por compra y 3,750 pesos por venta. Medellín: 3,620 pesos por compra y 3,770 pesos por venta.

3,620 pesos por compra y 3,770 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,670 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,670 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué define el comportamiento del dólar en Colombia?

A inicios de febrero de 2026 se anunció el incremento de las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 10.25% por parte del Banco de la República. El objetivo es mantener la inflación cercana a un promedio económico estable (en torno al 3% anual, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o abajo) para asegurar la confianza de la ciudadanía e inversores extranjeros en la adquisición de bienes y servicios.

Téngase en cuenta que, para enero de este año, la inflación tuvo un aumento aproximado del 1.8%, lo que significó el cuarto aumento más grande del siglo XXI (la estadística solo toma en cuenta los aumentos de cada enero), lo que fija la estadística final de inflación acumulada del 5.35%. Ante estas presiones, se siguen discutiendo las medidas necesarias para mantener una economía local estable.

También cabe acotar que, durante este mes, el centro de Investigación Fededesarrollo publicó una encuesta de opinión financiera la cual reúne a analistas que opinan que la tasa de interés (intervención) del Banco de la República podría cerrar el año en 11,75%, lo que significaría un aumento del 1.5% respecto a la cifra actual.

El 31 de marzo se hará una reunión decisoria para definir la política monetaria del país y el comportamiento de las divisas y el comercio.

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