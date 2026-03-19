Dian asegura que hackeo no comprometió información tributaria ni contraseñas, ¿contradice a DNI?

Multa por no declarar renta en 2025: esto dice la DIAN // Caracol Radio

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aseguró que en el hackeo del que fue víctima no hubo acceso, exposición ni afectación alguna a la información tributaria, aduanera o cambiaria de los ciudadanos.

La entidad señaló que tampoco fueron atacadas las contraseñas y credenciales de acceso a los sistemas institucionales.

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Eso sí, la entidad señaló que sigue la suspensión temporal del sistema virtual de agendamiento de citas para avanzar con pruebas de hackeo ético junto con el proveedor tecnológico externo CIEL Ingeniería y las firmas especializadas certificadas.

“Se trata de simulaciones y revisiones estrictas sobre el sistema de Digiturno para mitigar riesgos de ciberataques o vulnerabilidades que comprometan la confidencialidad o disponibilidad de la información”, señaló la entidad.

De este modo, la atención a la ciudadanía continúa prestándose en los 56 puntos de contacto presencial en todo el país.

Intento de extorsión

La entidad afirmó que desde el momento en que tuvieron conocimiento del incidente, que ocurrió el pasado 4 de marzo, han trabajado de manera articulada con las autoridades administrativas y judiciales competentes, así como con las autoridades nacionales de protección de datos personales.

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Por tanto, la DIAN interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos registrados para que se adelanten las investigaciones del caso por el presunto delito de extorsión y demás conductas penales asociadas al ciberataque perpetrado.

Además, señaló que adelantó acciones correspondientes para reportar el caso a la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional de protección de datos personales.

Denuncia de la DNI

Esto se da tras el pronunciamiento de la DNI en el que aseguró que con esto los delincuentes buscan alterar las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

“Este incidente, sumado a otras intrusiones en sistemas informáticos estatales durante los últimos días, evidencia una operación coordinada para la extracción masiva de información sensible”, aseveró.

A ello agregó que “el análisis de inteligencia técnica indica que estas acciones apuntan a la construcción de un “lago de datos” donde reposa información detallada de nombres, apellidos y cédulas de la ciudadania colombiana. Se ha identificado que este repositorio busca ser utilizado como insumo para alterar datos en las diferentes fuentes y reportes de información electoral del próximo 31 de mayo, tanto en las etapas previas como posteriores a la jornada de votación”, afirmó la entidad en un comunicado.