Así cierra la semana el dólar en Venezuela HOY 20 de marzo 2026 ¿hubo aumentos?

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe económico con relación a las monedas extranjeras para el día de HOY, viernes 20 de marzo, en donde se mantendrán los precios de la jornada pasada debido a un reporte anticipado.

El BCV publica diariamente el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país sudamericano.

El comportamiento del bolívar ha estado marcado por la coyuntura política tanto interna como internacional, la cual ha generado una alta especulación con el dólar en los mercados externos.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY viernes 20 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que la proyección de precios en el mercado cambiario mantendrá la cotización del dólar en 455,25470000 bolívares (VES) para hoy 20 de marzo de 2026, lo que significa que se prevé que los precios se mantengan hasta la jornada del lunes que se suba un nuevo reporte.

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Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 524,50804496 bolívares

524,50804496 bolívares Yuan chino: 66,25162989 bolívares

66,25162989 bolívares Lira turca: 10,29638584 bolívares

10,29638584 bolívares Rublo ruso: 5,42720644 bolívares

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para HOY viernes 20 de marzo?

El Banco Central de Venezuela, además, informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante el día de HOY viernes 20 de marzo.

BBVA Provincial: 576,0665 para compra - 518,6748 para venta

576,0665 para compra - 518,6748 para venta Bancamiga: 500,3644 para compra - 506,9812 para venta

500,3644 para compra - 506,9812 para venta Banco Banesco: 547,5236 para compra - 539,1861 para venta

547,5236 para compra - 539,1861 para venta Banco Mercantil: 577,3717 para compra - 545,0000 para venta

577,3717 para compra - 545,0000 para venta Banco Nacional de Crédito BNC: 464,1637 para compra - 483,8723 para venta

464,1637 para compra - 483,8723 para venta Otras instituciones: 514,3980 para compra - 488,6116 para venta

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Estas cotizaciones del precio del dólar para Venezuela representan una nueva alza con respecto al valor que se manejó durante la jornada del 18 de marzo, en donde la divisa del país venezolano se cotizó en 451,50720000 bolívares.

Esta nueva cotización del valor del dólar favorece a las personas y empresas interesadas en realizar operaciones con divisas internacionales, dado que el precio al alza de las monedas extranjeras en el país venezolano hace que se genere una rentabilidad económica cada vez más alta en operaciones financieras relacionadas con el dólar y demás divisas extranjeras, entre ellas el euro, la lira turca, el rublo ruso, entre otros.

Ante este panorama, se necesitarían inversiones gigantescas y una reforma política profunda para recuperar la confianza de los privados, quienes son la principal apuesta de Trump para la reactivación.

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