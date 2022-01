Tensión en protesta: hubo motociclistas golpeados por GOES de la Policía

La tensión se apoderó de un tramo de la protesta por parte de los motociclistas de Cartagena, a la altura de los Cuatro Vientos varios de estos invadieron carril solobus de Transcaribe y miembros del GOES de la Policía los agredieron.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/HoRhgqXtDyzAJK2l1BPpZH

“Llegaron los policías cascos negros y me partieron la boca sin ninguna causa. No es justo, no hay desmanes ni nada", alegó uno de los motociclistas agredido.

La situación inmediatamente fue apaciguada por varios líderes del gremio, que manifestaban que la protesta tiene que seguir sin más contratiempos ni agresiones.

Cabe recordar que, esta manifestación de los motociclistas se toma todo el tramo de la avenida Pedro de Heredia a paso tortuga, con rumbo hacia la Plaza de la Aduana.