Mutualser eps realizará jornada de pruebas COVID-19 en Cartagena

Como una medida ante la creciente ola de contagios por causa de la nueva variante de COVID-19, Caminos IPS, prestador de atención básica de mutualser eps en Cartagena, realizará una jornada gratuita de pruebas en el Centro Comercial La Plazuela, este jueves 13 de enero, de 8 a 11 de la mañana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/E615Ri9y91sA9Tj8fOFUxH

Acorde con los recientes lineamientos emitidos por el Ministerio Nacional de Salud, las tomas de muestra serán realizadas a aquellos pacientes sintomáticos menores de 3 años, mayores de 59, mujeres gestantes o personas con comorbilidades como hipertensión, diabetes, asma, Epoc, VIH, cáncer, enfermedades renales, entre otras, quienes deberán presentar soporte clínico.

"Es de vital importancia realizar las muestras a la población priorizada, dado que se debe disminuir el riesgo de complicaciones. Cabe resaltar que existe una virosis con síntomas similares a Covid 19/ Ómicron y ante esto debemos tomar las medidas pertinentes", indicó Irina Crizón Ospino, Coordinadora Regional del Programa COVID-19 de Caminos IPS.

Durante la jornada se practicarán aproximadamente 50 muestras a afiliados de mutualser y otras EPS como Sanitas, Sura, Coomeva, Cajacopi, Coosalud y Salud Total.

"Invitamos a nuestros usuarios del régimen subsidiado y contributivo a realizarse la prueba Covid-19 en caso de presentar los síntomas y que cumplan los criterios definidos por el Ministerio. Recordamos que los síntomas asociados al virus son: garganta irritada, congestión nasal, tos seca, dolor muscular, mucosidad excesiva, problemas gastrointestinales y fiebre, y en este caso se deberá mantener las medidas estrictas de bioseguridad", añadió Martha Hernández, Analista de Información y Estadística de mutualser eps.

Así mismo, el Jefe de Mercadeo del centro comercial, Mauricio Pretelt, resaltó el beneficio de quienes acudan a la jornada: "El propósito del Multicentro La Plazuela y el de nuestro aliado mutualser, es seguir cuidando la salud de nuestros visitantes y clientes quienes podrán acceder fácilmente y de forma gratuita a la toma de muestra para COVID-19; desde el inicio de la pandemia hemos estado realizando diferentes actividades de apoyo como jornadas de vacunación masiva".

Nuevos lineamientos frente al manejo del COVID-19

Sintomáticos: Aislamiento desde el inicio del primer síntoma asociado a covid-19 durante 7 días vacunado o no. La realización de la prueba no es necesaria y solo se realizará a personas mayores de 60 años, niños menores de 3 años y con comorbilidades. Deberán comunicarse al 01 8000 11 68 82 o #603 para realizar el seguimiento oportuno.

Asintomáticos: las personas que no presenten síntomas con esquema completo de vacunación no deben guardar aislamiento, pero tendrán que mantener las medidas estrictas de bioseguridad.

Las personas no vacunadas o con esquema incompleto deberán guardar 7 días de aislamiento preventivo

Personal de la salud: en caso de ser sospechoso o confirmado deberá aislarse, vacunado o no, y deberán realizarse la prueba de diagnóstico.