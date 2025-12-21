Video: Cucho Hernández cerró el año con gol y espectacular asistencia

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández puso fin al 2025 por todo lo alto. Si bien fue un año más que positivo para el santandereano, le puso broche de oro con un gol y una asistencia en la victoria del Real Betis ante Getafe por 4-0.

El equipo sevillano abrió el marcador muy temprano por intermedio de Aitor Ruibal al 16′ y este mismo logró doblete al 49. Minutos más tarde llegó la primera participación directa del Cucho en la noche.

El también colombiano Nelson Deossa, quien fue titular y jugó todo el partido, le dio un pase a media altura a Juan Camilo, quien de primera intención y por encima de la defensa, habilitó a Pablo Fornals y este definió en el mano a mano con el arquero para el 3-0 parcial.

¡LLEGÓ EL TERCERO DE REAL BETIS!



Pablo Fornals se fue mano a mano, tras un gran pase de Cucho Hernández y convirtió el 3-0 ante Getafe.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisGetafe pic.twitter.com/kwXKWHv1xX — DSPORTS (@DSports) December 21, 2025

Pero su gol llegó al 60′ cuando tras el cobro de un tiro libre desde la derecha, en el rebote, Marc Roca no pudo rematar al arco y le terminó quedando al colombiano, quien solo la empujó dentro del área.

¡CUCHO HERNÁNDEZ SE SUMÓ A LA FIESTA!



El colombiano marcó el 4-0 de Real Betis ante Getafe en el Estadio de la Cartuja.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisGetafe pic.twitter.com/J3caWeXTwr — DSPORTS (@DSports) December 21, 2025

2025, el regreso a Europa y la muestra de buen nivel

El 2025 fue más que positivo para el delantero de 26 años. En febrero se concretó su regreso a Europa saliendo desde Columbus Crew de la MLS y desembarcando en un Betis con el aval de Manuel Pellegrini. Si bien no llegó a ser titular de inmediato, se fue adaptando al estilo y se adueñó del lugar, siendo clave en la clasificación del equipo a la Europa League.

En la presente temporada cuenta con 21 partidos disputados y 9 goles marcados, además de 3 asistencias. En total, cierra el año con 36 partidos disputados con el equipo español, 14 goles y 4 pases de gol.

Para el Cucho será clave mantener ese nivel en los próximos seis meses si quiere hacer parte del grupo de 26 convocados por la Selección Colombia para el Mundial 2026.

El regreso a la competencia para el Betis será el domingo 4 de enero contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El equipo cerró el año en el sexto puesto con 28 puntos.