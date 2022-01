Pruebas Covid se adelantarán según nuevos lineamientos del MinSalud: Dadis

Las pruebas COVID-19 se adelantarán en el Distrito de Cartagena teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, informó la subdirectora de salud pública del DADIS, Ana Margarita Sánchez.

Ante las inquietudes de los ciudadanos por el aumento de casos positivos y otras afecciones respiratorias la funcionaria pidió mantener la calma y adoptar las medidas de bioseguridad como el uso permanente del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social.

De acuerdo con los nuevos lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud en la aplicación de las pruebas, para las personas que no presentan síntomas relacionados a COVID-19, será así:

• Persona Asintomático contacto estrecho de una persona con caso confirmado o probable de Covid-19 (no se notifica al Sistema de Epidemiológica, no son objeto de vigilancia) se tienen en cuenta las siguientes apreciaciones:

✓ Persona con Esquema Completo de Vacunación: No requiere aislamiento – no requiere prueba – no notificación.

✓ Persona No Vacunado o con Esquema Incompleto de Vacunación: No requiere prueba – requiere aislamiento por 7 días – Estratificación de riesgo (algunos requieren monitoreo por factores de riesgo)

• Persona asintomática que por tamizaje específico a (como requisito de viaje, cerco epidemiológico o por iniciativa propia) y cuyo resultado sea positivo deberán cumplir 7 días de aislamiento independientemente de su estatus de vacunación previa, contados a partir de la fecha de la toma de la prueba con resultado positivo.

Para las personas que presentan síntomas relacionados con Covid-19, los lineamientos señalan:

Persona Sintomática: Deben ser notificado al sistema de vigilancia, requiere aislamiento durante 7 días y se debe evaluar los factores de riesgo a saber:

• Personas desde 60 años o más, menores de 3 años o personas con factores de riesgo: Aislamiento obligatorio de 7 días independientemente de su estatus de vacunación, contados desde el inicio de los síntomas. Se debe realizar prueba diagnóstica inmediatamente se presenten los síntomas para la confirmación del caso. Se recomienda que ante la presencia de síntomas se realice una consulta médica.

• Personas menores de 60 años sin factores de riesgo, se recomienda confirmación de caso por nexo epidemiológico. La realización de prueba es bajo criterio médico. Aislamiento obligatorio de 7 días independientemente de su estatus de vacunación contados desde el inicio de los síntomas. Se recomienda acudir a los servicios de salud cuando se presenten signos o síntomas de alarma.

• Nexo epidemiológico: Los pacientes sintomáticos que son contactos de personas con síntomas o positivas se confirman como nexo epidemiológico, si no se evidencia nexo permanece como probable.