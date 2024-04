“El día del asesinato, salió temprano y no se despidió”: Hermana del homicida del urólogo

El pasado 18 de abril, John Fredy Cano González, llegó hasta la clínica Medellín, ubicada en el barrio El Poblado, ingresó hasta el consultorio del urólogo Juan Guillermo Aristizabal y lo asesinó con un arma de fuego.

El sujeto, quien posteriormente fue encontrado sin vida en uno de los baños de este centro médico, inició un incendio con el propósito de dispersar a las autoridades tras cometer el crimen, en el que terminó herida la secretaria del doctor.

“Él decía esa no se las paso, con esta sí me las paga, pero con la forma de ser de él uno no creería que algún día fuera a ejecutar eso. El rencor que él tenía y el dolor que estaba padeciendo fue el detonante”, aseguró la hermana del homicida del urólogo, Marcela Cano en 10AM HOY por HOY de Caracol Radio.