Una Constituyente para terminar metiendo un artículo de reelección es lo más cínico: Name

Colombia

En medio de un foro del partido En Marcha, encabezado por su director, el exministro Juan Fernando Cristo, el hoy presidente del Senado, Iván Name, sugirió que el presidente Gustavo Petro estaría buscando revivir la reelección mediante la propuesta que hizo de una Asamblea Constituyente.

“A mí lo que me parece más deplorable es que se planteen disque Constituyentes para no cambiar nada. Porque cuando se le pregunta de esa propuesta de la Constituyente que por ahí anda: ‘¿qué es lo que van a cambiar, dicen ‘Nada. La Constitución del 91 es intocable’… ¿Entonces para qué la Constituyente?”, cuestionó Name.

El presidente del legislativo sugirió, en esa misma línea, que “si lo que quieren es un artículo para otros efectos, métanlo de una vez. A ver qué pasa en el Congreso. Pero armar disque una Constituyente para terminar metiendo un artículo de la reelección de un presidente es lo más cínico que yo he oído, inconveniente e irrespetuoso”.

En ese sentido dijo Name que ya el país, se encuentra suficientemente desestabilizado pRa que ahora “lo terminen de desestabilizar con los desconocimientos constitucionales y legales”.

A propósito, el exministro Cristo consideró que en la actualidad la propuesta de Petro no tiene cabida: “estamos perdiendo el tiempo en la discusión de la Constituyente. Creo que eso no va para ninguna parte. Hoy es absolutamente inviable, no tiene ningún futuro. Me parece que nos equivocamos gastando tiempo en un debate inútil, estéril, que no va a llevar a ninguna parte”.