Antioquia iniciará expansión de camas UCI ante aumento de casos de COVID-19

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que el departamento se está acercando a un cuarto pico de la pandemia esto debido al incremento de casos, ya que por día se están registrando casi 1,500 cuando hace una semana estos no llegaban ni a los 900

Según el mandatario las festividades de navidad y fin de año aumentarán estas cifra de positividad por lo que iniciarán un proceso de expansión de las unidades de cuidados intensivos que hoy tiene una ocupación superior al 80%

“Ya definimos un plan de expansión de camas de UCI para los próximos días, creemos que va a ser necesario, el porcentaje de ocupación de camas hoy está en 86% pero con teniendo las 960 camas disponibles, en la medida que aumentemos disponibilidad de camas esperamos a tener este indicador controlado”, afirmó el gobernador (e)

Lea también:

Suárez agregó que los índices de mortalidad no han incrementado significativamente, detalla que de 10 personas que fallecen en Antioquia a causa del COVID-19, 7 no estaban vacunadas. Aseguró que por ahora no se aplicaran medidas restrictivas en el departamento