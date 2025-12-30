Cayeron 12 presuntos integrantes del Clan del Golfo en Bolívar: hay cinco cabecillas

Bajo la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar, a través de su Seccional de Investigación Criminal, en operación conjunta con Inteligencia Policial y el Gaula Militar, logró la captura por orden judicial de 12 presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, pertenecientes a la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”, en los municipios de Arjona, Villanueva, Mahates, Córdoba, Zambrano y Carmen de Bolívar.

Este resultado se obtuvo en el marco de la operación “Agamenón”, desarrollada de manera coordinada con la Fiscalía 155 DECOC Cartagena, permitiendo materializar las capturas por el delito de concierto para delinquir agravado. Como resultado relevante, se logró la captura de cinco cabecillas, responsables de direccionar el control territorial, redes urbanas, narcotráfico y finanzas, afectando de manera directa la estructura de mando y la expansión criminal en la subregión de los Montes de María.

Los capturados fueron validados en la ACCAM 45, debilitando significativamente el accionar delictivo de esta organización criminal. Asimismo, el proceso investigativo permitió establecer que esta subestructura financiaba sus actividades ilícitas principalmente a través de la venta y comercialización de estupefacientes, así como del cobro sistemático de extorsiones al sector comercial y empresarial de varios municipios del departamento.

De igual manera, estas personas estarían presuntamente vinculadas con hechos de sicariato registrados durante el mes de octubre de 2025 en jurisdicción del municipio de Carmen de Bolívar, lo que permite avanzar de manera significativa en el esclarecimiento de homicidios recientes, además de delitos asociados a extorsión y narcotráfico.

Durante los procedimientos judiciales se logró la incautación de ocho teléfonos celulares y dos motocicletas, elementos que serán fundamentales para el fortalecimiento de las investigaciones en curso.

Cabecillas y roles estratégicos capturados

Entre los detenidos se destacan los siguientes cabecillas y coordinadores principales:

* Willian José Medina Sánchez, alias “Cholo”, cabecilla de zona, con incidencia en el municipio de Córdoba.

* Yomaira del Carmen Yepes Inela, alias “Caponera”, encargada de la estructura urbana de zona, con incidencia en Córdoba.

* Alfonso Jiménez de la Osa, alias “Alfonsito”, coordinador de narcotráfico de zona, con incidencia en Mahates.

* Daneisy Mercado Chávez, alias “Daniela”, cabecilla de finanzas de zona, con incidencia en Arjona.

* Manuel Enrique Valiente Pérez, alias “Rojo”, cabecilla de zona, con incidencia en María la Baja.

Otros integrantes capturados

Así mismo, fueron capturados integrantes con funciones dentro de la estructura urbana, vigilancia y control territorial, con presencia en Carmen de Bolívar, Villanueva, Zambrano y el corregimiento de Rocha, quienes cumplían roles operativos clave para el sostenimiento de las actividades criminales.

El teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar, señaló que estos resultados hacen parte de una ofensiva permanente para fortalecer la tranquilidad y la convivencia ciudadana, atacando de manera frontal a la delincuencia organizada, y reiteró el compromiso institucional de seguir protegiendo la vida y la seguridad de los bolivarenses.

Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un Juez de la República los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.