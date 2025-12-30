Ejército evitó atentado tras desactivación de cinco artefactos explosivos en Santa Rosa del sur

El Ejército Nacional de Colombia neutralizó un atentado terrorista en la salida de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Tropas del Batallón de Selva N.° 48, adscritas a la #Brigada19, evitaron una acción criminal contra la fuerza pública y la sociedad civil, tras la activación con bajo impacto de cinco elementos explosivos ubicados cerca al casco urbano del municipio que se sitúa en el Magdalena Medio bolivarense.

Según información de inteligencia, el material habría sido instalado por la compañía Tito Marín del ELN, que delinque en la región buscando la explotación ilegal del oro y rutas de narcotráfico. Por ahora las unidades siguen desplegadas en el área buscando nuevas amenazas.