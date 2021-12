Aumentan las deudas de las EPS con los hospitales públicos de Risaralda

A más de 240 mil millones de pesos ascendió la cartera vencida que tienen las EPS con las instituciones prestadoras del servicio de salud, generando un flujo de recursos insuficiente en la mayoría de centros asistenciales y, además, riesgo de suspensión de algunos servicios por falta de presupuesto.

Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Risaralda, indicó que, pese a esto, la demanda de usuarios aumentó durante la presente vigencia y eso está ocasionando que haya menos recursos para atender a tantas personas.

Lea también: Muchas personas en Risaralda no han completado su esquema de vacunación.

"Lastimosamente el panorama con relación a la situación de los hospitales públicos no es la que uno quisiera, máxime cuando el sector salud ha estado sobre la mesa y en ele primer plano del Gobierno Nacional y de la gente del común por el papel tan importante que ha jugado durante a pandemia; sin embargo, los problemas financieros siguen afectando de manera importante a todos los prestadores y, en el caos específico de las empresas sociales del Estado, se hace más complejo en el entendido de que como lo hemos mencionado, los hospitales no pueden gastar si no recaudan", aseguró Zuluaga.

Por otro lado, puntualizó que, pese a que algunos deudores como Nueva EPS y las entidades territoriales han cumplido con sus obligaciones financieras y con los compromisos de pago adquiridos, hay otros como Medimás que siguen sin pagar e incumpliendo las promesas acordadas ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Lea también: Risaralda registró cifras negativas en materia de construcción este 2021.

Aunque están cansados de hacer la misma petición, los gerentes de los hospitales públicos de Risaralda siguen solicitando la intervención inmediata por parte de la SuperSalud para hacer que las EPS paguen sus deudas oportunamente.