Pico y placa en Bogotá este jueves 23 de diciembre: así será

Elpico y placa sigue vigente en Bogotá, y este jueves 23 de diciembre será para los carros particulares con placa terminada en número impar, que no podrán circular en ciertas horas.

Los horarios se mantienen como de costumbre, pues las personas no podrán transitar entre las 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Recuerde que también siguen habilitadas las opciones de carro compartido, que significa ir tres o más personas (incluido conductor)para no tener pico y placa. Además, funciona el pico y placa solidario, que tiene un valor de aproximadamente 2 millones de pesos por 6 meses.

La multa, en caso de no cumplir con la norma, será de 477 mil pesos colombianos, además de la inmovilización del vehículo.