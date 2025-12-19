Consejo Académico de la UdeA alerta por “tono perentorio” del MinEducación

Medellín, Antioquia

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia expresó fuertes preocupaciones frente al oficio enviado por el Ministerio de Educación Nacional el 12 de diciembre, en el que esa cartera hace un “señalamiento de condiciones administrativas y financieras” a la institución. En una sesión extraordinaria del 15 de diciembre, la corporación señaló que el mensaje del Ministerio incrementa la tensión en la institución y podría profundizar la crisis.

En su declaración, la máxima autoridad académica afirmó que “es preocupante el tono usado en el oficio del MEN porque, además de perentorio, deja abierta la posibilidad de sanciones y decisiones administrativas subsecuentes que, más que ayudar a resolver la crisis que nos aqueja, generan un clima de zozobra”.

Riesgos para la capacidad operativa de las unidades académicas

El Consejo Académico recordó que decanos y directores —integrantes del órgano académico— son también ordenadores del gasto y deben garantizar la operación de sus unidades. Frente a las medidas planteadas por el Ministerio, advirtió que suspender contrataciones financiadas con recursos propios afectaría directamente la continuidad de procesos clave. Según la declaración, “suspender la contratación de estas personas [...] pone en riesgo la capacidad instalada institucional, la misma gestión de recursos, la continuidad de procesos estratégicos y podría afectar la misionalidad universitaria”.

La institución ya entregó al Ministerio el Plan de Reducción y Contención del Gasto de Funcionamiento y el Plan de Saneamiento Financiero. No obstante, el Consejo solicitó que cualquier implementación sea gradual, reiterando lo expresado en un pronunciamiento anterior, del 21 de agosto de 2025, en el que insistió en que las decisiones deben ser “razonadas, razonables y concertadas”.

Consejo niega falta de información a la inspectora del MEN

Otro punto crítico del pronunciamiento aborda la afirmación del Ministerio según la cual habría inconsistencias o falta de entrega de información en el marco de la vigilancia especial. El Consejo Académico indicó que revisó los informes de la Oficina de Auditoría Institucional y de su Secretaría, con los cuales se acredita que la universidad entregó de forma oportuna y completa los documentos requeridos por la inspectora designada.

El comunicado señala que preocupa que la cartera sugiera lo contrario y recuerda que “es a través de los canales institucionales regulares donde la información administrativa debe ser consultada, para garantizar su confiabilidad”.

Presupuesto 2026 sí fue tramitado en los tiempos legales

El MEN también cuestionó el trámite del presupuesto para la vigencia 2026. Frente a ello, el Consejo Académico enfatizó que el proyecto presupuestal fue aprobado por el Consejo Superior el 16 de diciembre, tras surtir todas las etapas exigidas por la normatividad. Las observaciones surgidas durante el trámite, precisó, hacen parte del funcionamiento normal de los órganos de gobierno universitario y de su deliberación democrática.

Llamado a superar tensiones políticas y priorizar la misión universitaria

El Consejo insistió en que el tono del oficio del Ministerio incrementa la incertidumbre en la institución y dificulta la construcción de soluciones conjuntas. En su declaración, expresó que “más que ayudar a resolver la crisis que nos aqueja, generan un clima de zozobra”, y llamó a todas las partes a dejar de lado tensiones o posiciones personales.