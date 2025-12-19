“Una atrocidad”: defensa de Coronel (r) Mejía cuestiona el fallo de la JEP por falsos positivos

Una vez conocido el fallo de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) en el que se condenó a 20 años de cárcel al coronel retirado de Ejército, Publio Hernán Mejía, por ser hallado culpable en 72 casos de falsos positivos, su abogado defensor, Germán Navarrete, catalogó la condena como “Una atrocidad” y anunció que apelará la sentencia que contiene más de 1.000 páginas y que recibió por correo electrónico.

El abogado Germán Navarrete aseguró que con la condena de 20 años de cárcel para su defendido envía un mensaje de miedo para otros comparecientes ante la JEP que “Los puede llevar a aceptar por miedo delitos que nunca han cometido”.

Recordemos que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para La Paz, decidió imponerle al coronel (r) del Ejército, Publio Hernán Mejía, la máxima condena de 20 años, porque nunca había sido juzgado por estos hechos en la justicia ordinaria y porque jamás reconoció responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Con la apelación anunciada por el abogado del coronel (r) Publio Hernán Mejía, la condena a 20 años de cárcel no quedará en firme inmediatamente porque se deberá esperar el fallo en segunda instancia, solo hasta ese momento, de ratificarse la condena el exmilitar será capturado para que cumpla con su condena.