Economía de Antioquia crecerá más que la nacional en 2025, según la Universidad EIA

Medellín, Antioquia

El Centro de Pensamiento de la Universidad EIA estima que la economía antioqueña cerrará 2025 con un crecimiento del 2,8%, una cifra superior a la proyectada para el país, ubicada en 2,6% según organismos como la CEPAL y Fedesarrollo. El desempeño del departamento estaría impulsado principalmente por el dinamismo del sector privado, en contraste con la incertidumbre nacional marcada por el aumento del gasto público y la presión fiscal.

La proyección parte del seguimiento que la EIA ha realizado al comportamiento de la actividad económica regional, el cual muestra un mejor desempeño que el registrado en el resto del país.

Indicadores líderes muestran un mejor año para Antioquia

Durante los primeros diez meses de 2025, Antioquia presentó señales de recuperación económica sostenida. El Pulso Económico Regional (PER) del Banco de la República registró variaciones positivas todos los meses entre enero y octubre, lo que anticipa un crecimiento mayor que el observado en 2024, cuando el PIB departamental aumentó 2,0%.

De acuerdo con la EIA, estos datos confirman que la economía antioqueña ha mantenido una dinámica superior al promedio nacional, con avances en industria, comercio, exportaciones, inversión y confianza del consumidor.

Industria antioqueña crece más del doble que la nacional

La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE muestra que la producción industrial de Antioquia creció 5,3% entre enero y octubre de 2025, más del doble del promedio nacional (2,2%).

Este comportamiento tiene un peso determinante en el PIB departamental, dado que la industria representa 14,6% del valor agregado en Antioquia.

Comercio minorista mantiene un ritmo superior al promedio país

Según la Encuesta Mensual de Comercio (EMC), el comercio minorista en Antioquia aumentó 15,2% entre enero y octubre, prácticamente igual que el resultado nacional (15,0%), pero con un rendimiento consistentemente superior en las variaciones mes a mes.

Los analistas del Centro de Pensamiento destacan que este dinamismo comercial reafirma el papel del consumo privado como impulsor del crecimiento regional.

Confianza del consumidor mejora en Medellín

El índice de confianza del consumidor registró avances relevantes entre octubre y noviembre en Medellín, con variaciones positivas de 14,2 y 3,2 puntos porcentuales, respectivamente, según Fedesarrollo.

Aunque sigue la tendencia nacional, el promedio anual del departamento ha sido más favorable, reforzando la expectativa de una demanda interna más sólida en comparación con el resto del país.

Exportaciones regionales suben más de 20%

En el sector externo, las exportaciones de Antioquia crecieron 21,4% entre enero y octubre, cifra que supera ampliamente el crecimiento nacional de 1,7%.

Las proyecciones de la EIA indican que el departamento cerrará 2025 con 10.500 millones de dólares exportados, en un año marcado por la incertidumbre global. La expansión responde al buen resultado de los sectores minero-energético, agrícola e industrial.

Inversión en maquinaria y equipo crece por encima del país

A pesar de los retos económicos del año, Antioquia mostró un incremento significativo en importaciones de maquinaria y equipo, que crecieron 9,6% en el período enero–septiembre, frente al 5,2% reportado a nivel nacional.

Este comportamiento pone al departamento en la vanguardia de la recuperación de la formación bruta de capital, uno de los componentes más sensibles del PIB.

Antioquia crecería 2,8% en 2025

El Centro de Pensamiento de la Universidad EIA concluye que el PIB departamental tendrá un crecimiento estimado del 2,8%, superando el promedio nacional previsto por la CEPAL y Fedesarrollo.