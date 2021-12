Viajeros internacionales deben presentar carné de vacunación

Desde este martes 14 de diciembre para los viajeros que lleguen a Colombia por vía aérea, es requisito indispensable presentar carné de vacunación con esquema completo.

El Aeropuerto Palonegro, que sirve a Bucaramanga, no es la excepción. Quienes provienen de Estados Unidos y Panamá, rutas directas a la ciudad deberán mostrar el documento ya sea virtual o presencial.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, indicó que para el caso de los colombianos, diplomáticos y extranjeros residentes, se debe mostrar el certificado de vacunación COVID-19 con ambas dosis.

"La segunda dosis debe estar aplicada 14 días antes de llegar al territorio nacional, sino entonces mostrar resultado de prueba PCR negativa con menos de 72 horas de habérsela realizado".

Quienes no son residentes, solo turistas, y no están vacunados, no podrán ingresar al país.

Las medidas se endurecieron por la circulación de la nueva variante de COVID-19, Ómicron, que ha dejado varios contagios en el mundo.