“Las vías están habilitadas, el clima espectacular y hay mucho por hacer en el Meta”: Gobernadora

La gobernadora del departamento del Meta, Rafaela Cortés, estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando acerca de los planes que tienen en su departamento para cerrar el año, con los que buscan que muchos turistas visiten algunos de los 29 municipios y tengan la facilidad de llegar por medio de los corredores viales que se encuentran habilitados.

Respecto a esto, aseguró que el Meta se encuentra con los brazos abiertos, con un clima espectacular, con las vías habilitadas y con muchos planes para hacer durante el cierre del año, dispuestos para que los turistas de diferentes regiones del país tomen la decisión de visitar este departamento.

Movilidad en los departamentos de la región

En cuanto a la movilidad, la gobernadora estableció que han dispuesto diferentes ejes que ayuden a facilitar la movilidad a través de las vías que comunican el meta con diferentes departamentos, de tal modo que se habilitaron las vías Bogota-Villavicencio hacia la Orinoquía, Villavicencio-Puerto Gaitán hacia el Vichada, Villavicencio-Yopal al Casanare y Villavicencio-San Juan de Arama hacia el Guaviare.

Con relación a esto, y para garantizar la seguridad de todos los turistas que circulen por los corredores viales que comunican los diferentes departamentos de dicha zona del país, se dispusieron 8.847 soldados, 4.603 policías y 248 infantes de marina que acompañaran a todos los viajes durante las celebraciones de fin de año.

Actividades para realizar

Por otro lado, y respecto a los planes que se han destinado en el departamento, la gobernadora aseguró que han desarrollado un plan navideño que se llama ‘Meta Mágico", mediante el cual se articulan los 29 municipios que lo componen donde se encontrarán actividades como pista de patinaje sobre hielo, piscinas de pelotas gigantes, talleres artísticos, gastronómicos, show navideño, novenas, malocas, planetarios, entre otros, que han sido destinados desde la gobernación para que las personas que los visiten puedan disfrutar totalmente gratis.

Sin embargo, para aquellas personas que viven las celebraciones de fin de año de una forma diferente, que prefieren otro tipo de actividades, la gobernación del Meta también les ha destinado una agenda de actividades en el Cañón del Güejar, Piscina del Güejar, Cañón del Duda, Bioparque los Ocarros, entre otros. Que han sido destinados para compartir en familia y priorizando la seguridad de los turistas.

Invitación de la gobernadora

Adicionalmente, la gobernadora aseguró que bajo el marco de las vísperas de Navidad, han logrado repartir cerca de 90.000 regalos hechos por madres cabezas de hogar, incluyendo balones, muñecas, y demás, que han sido entregados a los niños del departamento. Por esto, Rafaela Cortés extendió una invitación para que las personas tomen la decisión de visitar el Meta para este fin de año, donde podrán disfrutar con seguridad de una gran oferta institucional y con seis parques naturales a disposición de los visitantes.

