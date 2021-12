Santander exigirá carné de vacunación con dos dosis

Los 87 municipios de Santander acatarán desde este 14 de diciembre la directriz nacional de exigir el carné de vacunación para ingresar a bares, restaurantes, conciertos eventos masivos y a los viajeros internacionales que lleguen al aeropuerto Internacional Palonegro.

Así lo confirmó el secretario de Salud, Javier Villamizar quien explicó que la Policía podrá hacer valer el decreto nacional y así sancionar a los propietarios de negocios u organizadores de eventos que violen la norma y no pidan el carné con el esquema completo.

Indicó que no se podrá obligar a nadie a vacunarse y en su defecto los denominados "anti-vacunas" no podrán asistir a estos lugares.

"No podemos obligar a las personas a vacunarse, pero el llamado es a que si no lo hacen no podrán asistir. Cada municipio tendrá que regir ya sea con resoluciones las respectivas sanciones a los negocios que no lo exijan", agregó.

El departamento alcanzó el 50% de la población inmunizada contra el COVID-19 ya con las dos dosis aplicadas y el 75% por lo menos con una vacuna.