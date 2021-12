“Ser líder social no es un delito”: Asamblea UPTC en Tunja

En Asamblea estudiantil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se pactaron acuerdos importantes con el fin de respaldar a los 7 jóvenes capturados en el municipio de Paipa.

“Nosotros como jóvenes estudiantes nos articulamos en respaldo con los siete compañeros capturados, que por el simple hecho de manifestarse y a exigir dignidad no está costando la libertad, por ello nosotros como familia estudiantil no dejamos solos a nuestros estudiantes y los queremos lo más pronto posible de regreso en las aulas de clase y no tras las rejas, en ese sentido nosotros buscamos uno unas diferentes movilizaciones, el día de mañana vamos a hacer una asamblea estudiantil donde tomaremos la decisión si salimos a movilizarnos o entramos en paro, son cosas que el mismo estamento estudiantil va a tener que tomar medidas en el asunto.” Dijo Víctor Largo, Representante ante Consejo Académico UPTC.

El próximo 7 de diciembre será una fecha importante de movilización a través de diferentes plataformas pues los jóvenes, quieren sentar su voz de protesta en vista de ausencia de sus 7 compañeros en cada uno de sus hogares, siendo esta una fecha especial para compartir en familia.