No permitieron extensión de horario para tenderos

Un no rotundo dio la Secretaría del interior de Bucaramanga en la extensión de horario en tiendas. Estos establecimientos tendrán que seguir cerrando a las 11 de la noche.

¿Las razones? El exceso de ruido que se puede generar y por temas de seguridad. Las autoridades se basaron en que la extensión de horario podría aumentar riñas.

La única puerta abierta sería para las fuentes de soda, pues está en discusión el horario y tienen aún la posibilidad de cerrar a la 1 de la madrugada.

"Se dejó abierta la posibilidad de ampliarlo a fuentes de soda, presentamos las inquietudes y dijimos que no es cierto que en tiendas se propagan las riñas, el desorden, o mal comportamiento, sì hay uno que fallan, no todos, fueron enfáticos en decir que no iban a ampliar", dijo María Fonseca, del gremio de tenderos.

Los tenderos seguirán insistiendo a través de nuevas solicitudes para que se pueda extender el horario y poder seguir reactivándose.