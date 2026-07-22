Dos muertos y un herido deja ataque sicarial en un micromercado de Bucaramanga

Dos personas fueron asesinadas y una más resultó herida en un ataque sicarial registrado en la tarde del martes 21 de julio en un micromercado del barrio Las Hamacas, en el norte de Bucaramanga.

De acuerdo con las autoridades, hacia las 4:55 p.m. la central de radio alertó sobre una balacera ocurrida en el establecimiento comercial Mi Placita. Al llegar al lugar, la comunidad informó de que las tres víctimas habían sido trasladadas por particulares al Hospital Local del Norte para recibir atención médica.

Minutos después, el centro asistencial confirmó el fallecimiento de dos de los lesionados. Las víctimas fueron identificadas como Christofer Alexander Rojo Linares, de 18 años, y Ana María Bohórquez Gamboa, de 25 años. La tercera persona permanece bajo atención médica.

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Según las primeras versiones entregadas por testigos, los responsables se movilizaban en una motocicleta. El conductor vestía pantalón blanco, chaqueta negra y una camiseta roja, mientras que el acompañante llevaba una chaqueta negra y un jean azul oscuro. Tras cometer el ataque, ambos huyeron del lugar.

El coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que ya fue desplegado un equipo especializado para esclarecer lo ocurrido.

“La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha desplegado un equipo de inteligencia e investigación criminal con el fin de recolectar todas las evidencias y el acervo probatorio que nos permitan trabajar en el esclarecimiento del hecho. Por eso invitamos a todas las personas a que sigan denunciando a través de nuestros canales y la línea 123”, manifestó el oficial.

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La Policía informó que se activó un plan de búsqueda con las patrullas del sector, se realizaron cierres viales y se revisan las cámaras de seguridad con el propósito de identificar el recorrido de los sicarios y avanzar en su captura.

Las autoridades continúan investigando los móviles del doble homicidio y la identidad de los responsables.