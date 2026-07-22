HOY llegará maquinaria amarilla para iniciar trabajos en la vía Bucaramanga - Bogotá

Bucaramanga

Desde el pasado sábado 11 de julio se presentó una emergencia sobre la vía Bucaramanga - Bogotá, 500 metros adelante del peaje de Curos, debido a una creciente del río Chicamocha que ocasionó pérdida parcial de la banca por lo que no está permitido el tránsito de vehículos de carga pesada por este corredor.

Por eso, desde Invías confirmaron que en la tarde de este miércoles 22 de julio se espera que llegue maquinaria amarilla que viene desde Ubaté para iniciar los trabajos de la fase 1 con lo que se buscará que el río vuelva a su cauce normal y se evite que se siga generando pérdida de la banca.

Desde el municipio de Aratoca se declaró la emergencia ante esta situación que ha afectado la movilidad por este corredor vial, se espera que en los próximos días también se puedan iniciar unos estudios y diseños con el fin de dar una solución a esta vía.

La comunidad está pidiendo al Invías que se hagan de manera pronta los trabajos y se pueda normalizar el tránsito de vehículos de carga pesada pues las pérdidas son millonarias en comercios, restaurantes, estaciones de gasolina y lavaderos de carro pues las ventas se han disminuido en casi un 70%