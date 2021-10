Así va la delimitación del Páramo de Pisba: 44 veredas desparecerían

Preocupación total entre campesinos, mandatarios, ganaderos y agricultores que expresan su profunda confusión ante la delimitación del Páramo de Pisba, pero desde los diferentes sectores si refieren las problemáticas que se generarían en los territorios a causa de esta delimitación.

“Como habitantes de la zona, no comprendemos en que época lo hicieron cuando lo socializaron, que día estuvieron por este territorio haciendo la delimitación, en este momento estamos a dos kilómetros del casco urbano, vía a la vereda de los pinos y en menos de diez minutos estamos en la zona que según dice el Instituto Humboldt ya estaríamos en zona de páramo, es de resaltar que de hacerse esa delimitación de 36 veredas quedaríamos con 6 veredas, nos estaríamos quedando con el 20% de la zona que no es Páramo y el 80% sería zona del Páramo de Pisba.” Dijo Abel Romero, Secretario de Agricultura de Socotá

En caso de realizarse la delimitación de este páramo, se vería afectada la población del municipio, en este momento en el municipio de Socotá de tener 11.000 habitantes pasaría a tener 3.000 habitantes porque se les quitaría el 80% del territorio que tienen actualmente con la delimitación del Páramo de Pisba.

Por otro lado, está el caso del municipio de Socha pues desde que comenzó el mandato 2020 – 2023 hasta el momento no se ha realizado ninguna socialización para conocer cómo se va a hacer la delimitación del Páramo.

La alcaldesa del municipio de Socha, Zandra Bernal se pronunció al respecto en los micrófonos de Caracol Radio, “En Socha no hemos tenido la primera reunión de socialización sobre la delimitación de este Páramo, el Ministerio de Medio Ambiente no ha hecho ninguna socialización donde se diga cómo se tiene pensado proceder en el territorio, lo difícil no es la delimitación porque de seguro eso ya está, lo preocupante es lo que se viene después de este proceso y es lo que no se ha tenido en cuenta.”

Esta es una problemática conjunta que comparten varios municipios.

“Nosotros en Socha encontramos más arriba de los 3.000 metros zonas donde no hay ecosistemas de páramo, y, al contrario, las zonas que, si deberíamos proteger que se encuentran a los 2.500 o 2.300 metros que son ecosistemas y que se estarían quedando por fuera, tengo zonas de gran afectación hídrica que están por ahí a 2.400 y que no están siendo protegidas, entonces nos sabemos las razones técnicas que se tuvieron en cuenta para esta delimitación, Socha perdería 8 veredas por esta delimitación.” Añadió la alcaldesa de Socha.