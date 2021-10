Hombre fue rescatado cuando arroyo arrastraba su carro en Barranquilla

Un hombre se salvó de perder la vida después de ser arrastrado dentro de su vehículo por un arroyo en Barranquilla. El caso se registró en la calle 85 con la carrera 49, donde la fuerte corriente de agua tomó por sorpresa a la persona dentro de vehículo.

Esta persona se encontraba almorzando en un restaurante de la ciudad, una vez se dirigía a su destino fue sorprendida por la corriente de agua.

Podría interesarle: Gobernación adjudica obras del Centro de Deportes Náuticos

“Antes de llegar a la carrera 49, vino el arroyo con una violencia y me comenzó a arrastrar en reversa. No sabía que estaba pasando, pero sabía que no me podía salir del carro”, expuso Álvaro Pardo tras ser rescatado.

En medio de la turbulencia ocasionada, dos soldados se lanzaron sobre el automotor y lograron romper el vidrio para sacar con una cuerda al hombre, que ya se encontraba con poco oxígeno, debido a que el agua se estaba filtrando dentro del vehículo.