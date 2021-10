El 'Metro' abrirá sus puertas a las 11:00a.m. para Colombia VS Brasil

Barranquilla ya tiene lista la logística para el partido de la Selección Colombia frente a Brasil este domingo 10 de octubre en el estadio Metropolitano Roberto Melendez en donde se esperan más de 30.000 hinchas.

“Tenemos a las dos selecciones contentas, un escenario inigualable en Latinoamérica, el estadio Metropolitano, que cada día está más preparado. Es una gran fiesta del fútbol, una gran fiesta para los colombianos y recordarles: a vacunarnos, a usar el tapabocas para que Barranquilla siga siendo la ciudad que más genera empleo y que más oportunidades tiene”, afirmó el alcalde Jaime Pumarejo.

Serán 2.050 uniformados de la Policía que harán parte del operativo de seguridad, en el que además habrá 89 filtros de ingreso con lectores digitales de boletas habilitados por la Federación Colombiana de Fútbol, en los cuales se mostrará el carné de vacunación con, por lo menos, una dosis de la vacuna contra el COVID-19, requisito indispensable para los mayores de edad que vayan a ingresar al estado Metropolitano Roberto Meléndez.



Los menores de 18 años deben presentar su boleta y su tarjeta de identidad. Habrá tres anillos de seguridad en donde se harán los controles respectivos para el ingreso al escenario.



El pitazo inicial del partido será a las 4:00 p.m. La recomendación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla es llegar con suficiente antelación al escenario deportivo para evitar aglomeraciones: las puertas del estadio se abrirán al público desde las 11:00 a.m. (así mismo, en el compromiso entre Colombia-Ecuador el próximo 14 de octubre).



El parqueadero no estará habilitado para los días de los partidos, por eso se sugiere hacer uso del Transmetro y del transporte público para garantizar una llegada tranquila y evitar aglomeraciones.



Las autoridades en salud recomiendan guardar todos los protocolos de bioseguridad, mantener siempre puesto el tapabocas y conservar la distancia. Usar ropa fresca y cómoda. Se permitirá el ingreso de banderas (pero sin astas). Se recomienda no portar bolsos ni maletines y no se permitirá el ingreso a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.