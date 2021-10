A familias de Villa Guadalupe el subsidio no le alcanza para pagar arriendo

La primera semana de septiembre los habitantes del sector Villa Guadalupe tuvieron que abandonar sus casas por las grietas que habían comenzado a aparecer en sus casas y supusieron una amenaza de colapso.

A casi un mes estas personas siguen alojados donde sus amigos, familiares y hasta en un hotel en el sector del estadio, y aunque están en el proceso para recibir los subsidios de arriendo por parte del Isvimed, argumentan que no les alcanzará y por eso quieren retornar a las casas en donde la evacuación fue únicamente preventiva.

Dario, uno de los damnificados que fue evacuado preventivamente del barrio Villa Guadalupe.

"En este momento hay 13 familias que definitivamente no pueden volver a sus casas porque están muy agrietadas. El Dagrd dijo que la evacuación era temporal, y hay una problemática porque la gente quiere volver a sus hogares y no ven una esperanza con el dinero del arriendo. Hay a quienes no les alcanza para pagar el arriendo", planteó uno de los damnificados.

El Isvimed señala que está avanzando en el proceso para desembolsar los subsidios de arrendamiento a 41 familias, de las cuales 30 ya pasaron la etapa de verificación de datos y en un lapso inferior a dos meses desde la notificación para que se haga efectivo el subsidio. Esta ayuda es de 430.841 mensuales y las familias que podrán acceder son aquellas que cuyos ingresos sumen hasta dos salarios mínimos.

Gabriela Cano, directora de Isvimed.

"La ruta de atención de desastres de la ciudad tiene un protocolo. Desde el Isvimed atendemos una vez han sido remitidas las fichas técnicas de las familias. En Villa Guadalupe hemos recibido 30 familias que van a ser beneficiadas de nuestro programa de arrendamiento temporal", planteó la funcionaria.

Los habitantes de Villa Guadalupe señalan que a pesar de que radicaron un derecho de petición al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que los escuche y atienda, no han tenido respuesta. Las familias damnificadas están planeando hacer un plantón en la Alpujarra.