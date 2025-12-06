Cayó alias “Walter”, señalado responsable del almacenamiento de armamento de ‘Los Costeños’

Alias “Walter” fue capturado en el barrio Rebolo al ser sorprendido portando un arma de fuego. Según la Policía, esta persona registra anotaciones judiciales por homicidio y figura como integrante activo de ‘Los Costeños’.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Walter” era responsable del almacenamiento y distribución de armamento, así como del cobro de extorsiones en sectores del suroriente de Barranquilla, actuando bajo órdenes de alias “El Menor”, señalado jefe de zona del grupo criminal.

“Fue así como a través de unidades de inteligencia e investigación criminal logran la captura de un sujeto conocido con el alias de Walter. Esta persona se dedicaba al recaudo de dinero producto de la extorsión en el suroccidente de la ciudad. Además registra anotaciones por los delitos de porte y tráfico de armas de fuego”, dijo el coronel Belkin Villarreal, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla

El arma de fuego que le incautaron es una pistola calibre 99 milímetros, dos proveedores, veintinueve cartuchos y un chaleco.