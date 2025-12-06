Cartagena se ilumina en diciembre: consumo y tarifa de energía

El programa Cartagena Cómo Vamos presentó un análisis actualizado sobre el comportamiento del consumo de energía en la ciudad durante los últimos años, un insumo clave ahora que inicia la temporada de alumbrado y mayor actividad turística.

De acuerdo con la información del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios, Cartagena registró un crecimiento sostenido en el consumo total de energía entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023, alcanzando un máximo cercano a los 249 millones de kilovatios-hora. Sin embargo, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se observó una caída significativa del 30%.

El descenso estuvo impulsado principalmente por el sector no residencial —comercio, turismo e industria— con una reducción del 43%, mientras que el consumo residencial disminuyó un 8% en el mismo periodo. Para Cartagena Cómo Vamos, este comportamiento abre el debate sobre si la ciudad está avanzando hacia prácticas más eficientes o los sectores productivos están encontrando fuentes alternativas de energía.

Tarifas con alivio reciente, pero con retos pendientes

El análisis también revisa el comportamiento de las tarifas. Teniendo en cuenta los datos de la empresa Afinia, entre 2020 y 2023 se duplicó el valor por kilovatio-hora para estrato 4, es decir, la tarifa que no presenta ni subsidios ni recargos, pasando de 545 pesos a 1.065 pesos. No obstante, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 se evidencia un cambio de tendencia con una disminución del 15%, lo que sugiere un leve alivio para los usuarios en el último año.

Dado que Afinia comercializa el 88% de la energía consumida en Cartagena, el programa resalta la importancia de fortalecer la transparencia tarifaria, garantizar la estabilidad del servicio en temporadas de alta demanda turística y promover acciones de eficiencia desde todos los sectores.

Cartagena Cómo Vamos invita a la ciudadanía, al sector empresarial a gestionar su consumo con inteligencia; y a las autoridades locales, a seguir monitoreando estos indicadores y a tomar decisiones informadas que contribuyan al bienestar, la competitividad y el uso responsable de la energía en la ciudad.