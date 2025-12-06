Juliana Aray oficializa su candidatura a la Cámara por Bolívar
Tras presentación del Partido Conservador
En una jornada que definió el rumbo del Partido Conservador Colombiano en Bolívar en las próximas elecciones legislativas, la congresista Juliana Aray fue presentada oficialmente como candidata a la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, reafirmando su liderazgo y su trabajo legislativo centrado en salud mental, protección social y oportunidades para las comunidades.
Ante dirigentes conservadores, liderazgos locales y representantes comunitarios, Aray destacó la importancia de continuar una agenda legislativa con impacto real: “No aspiramos a un cargo, aspiramos a transformar vidas. Bolívar no necesita discursos, necesita resultados; y eso es lo que hemos demostrado con hechos construyendo un Bolívar Para Todos”.
Su labor legislativa ha permitido abrir oportunidades y garantizar derechos en todo el departamento. Es autora de la Ley de Consultorios Psicológicos Comunitarios, que garantiza atención emocional gratuita a nivel nacional, y lideró la iniciativa que reconoce a San Basilio de Palenque como municipio, fortaleciendo identidad cultural y desarrollo local. También es autora de la ley que protege a los niños y niñas huérfanos por feminicidio, un avance significativo en materia de justicia social.