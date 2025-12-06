Juliana Aray oficializa su candidatura a la Cámara por Bolívar

En una jornada que definió el rumbo del Partido Conservador Colombiano en Bolívar en las próximas elecciones legislativas, la congresista Juliana Aray fue presentada oficialmente como candidata a la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, reafirmando su liderazgo y su trabajo legislativo centrado en salud mental, protección social y oportunidades para las comunidades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Ante dirigentes conservadores, liderazgos locales y representantes comunitarios, Aray destacó la importancia de continuar una agenda legislativa con impacto real: “No aspiramos a un cargo, aspiramos a transformar vidas. Bolívar no necesita discursos, necesita resultados; y eso es lo que hemos demostrado con hechos construyendo un Bolívar Para Todos”.

Su labor legislativa ha permitido abrir oportunidades y garantizar derechos en todo el departamento. Es autora de la Ley de Consultorios Psicológicos Comunitarios, que garantiza atención emocional gratuita a nivel nacional, y lideró la iniciativa que reconoce a San Basilio de Palenque como municipio, fortaleciendo identidad cultural y desarrollo local. También es autora de la ley que protege a los niños y niñas huérfanos por feminicidio, un avance significativo en materia de justicia social.