Entregan a Cañaveral su esperado puesto de salud tras medio siglo de espera

La espera terminó para Cañaveral. Después de medio siglo de espera y múltiples frustraciones, el corregimiento de Cañaveral cuenta hoy con un centro asistencial digno y equipado, gracias a la gestión de la alcaldesa Claudia Espinosa Puello.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este nuevo puesto de salud, que será puesto al servicio de la comunidad a partir de hoy, representa un avance histórico para la comunidad, que durante décadas careció de un espacio adecuado para la atención médica básica. Con instalaciones modernas y todas las condiciones necesarias, el centro permitirá garantizar servicios de salud oportunos y cercanos, fortaleciendo la calidad de vida para los habitantes.

El sueño y el anhelo se concretaron de esta manera para este corregimiento con más de 7 mil habitantes. Al respecto la mandataria municipal, Claudia Espinosa, destacó que este proyecto era un anhelo que llevaba en su corazón. “Logramos materializar este sueño para Cañaveral. Siempre tuve el compromiso de brindarle un puesto de salud como se lo merecían, y hoy lo hemos cumplido.”

La entrega del nuevo puesto de salud en Cañaveral no solo marca el cierre de una deuda histórica con la comunidad, sino que también reafirma el compromiso de la administración municipal de trabajar por la equidad y el acceso digno a los servicios básicos.

Este logro se convierte en símbolo de esperanza y progreso para un corregimiento que, después de medio siglo de espera, hoy ve materializado un sueño colectivo. Los habitantes de Cañaveral coinciden en señalar que “este centro de salud es más que una obra, es la respuesta a un clamor que llevábamos en el corazón por generaciones. Ahora nuestras familias tendrán atención cercana y digna, sin tener que desplazarse largas distancias”.