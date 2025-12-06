Fuerza de Ventas de SuperGiros se gradúa del SENA

SuperGiros Bolívar celebró la graduación de su Fuerza de Ventas en la formación técnica en Asesoría Comercial en alianza con el SENA. El evento, llevado a cabo en el Auditorio de la sede administrativa Seaport 3, estuvo lleno de emociones, aprendizajes y logros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la ceremonia, 25 integrantes de la Fuerza de Ventas de la empresa comercializadora de servicios recibieron su certificación técnica luego de completar con éxito un proceso formativo que les ha brindado nuevas herramientas para continuar ofreciendo un servicio de excelencia a nuestros clientes.

“Como Gerente de SuperGiros y en nombre de toda la institución, me llena de felicidad ver cómo hoy celebramos este logro. Este es un momento significativo, algo que realmente merece ser destacado. Cada uno de ustedes, con su esfuerzo y dedicación, hace posible que sigamos avanzando. Este título no solo abre puertas dentro de SuperGiros, sino también fuera de ella”, expresó Luis Bernardo Correa, gerente general de SuperGiros, durante la ceremonia en la que los recién graduados recibieron su certificación.

Por su parte, Arodis Aguilera, subdirector del SENA, destacó: “Como entidad dedicada a la formación de calidad, en el SENA buscamos ofrecer una educación integral. No solo les enseñamos el saber y el hacer, sino también el ser. Queremos que cada uno de ustedes no solo se capacite técnicamente, sino que también desarrolle las competencias blandas esenciales: disciplina, responsabilidad y honestidad. Estas son las cualidades que buscamos fortalecer a lo largo de su formación”.

Los graduados asistieron acompañados de sus familiares y seres queridos, quienes también fueron partícipes de este logro significativo, el cual representa no solo un avance para quienes completaron la formación, sino también para sus allegados.

Durante el evento, también intervinieron las colocadoras independientes Laudith Paternina Contreras y Karen Maldonado, quienes expresaron su gratitud por la oportunidad brindada por ambas entidades: “Agradezco a SuperGiros y a esta alianza con el Sena por esta magnífica oportunidad de crecer en conocimiento y experiencia, que, sin duda alguna, son un regalo de gran valor. Gracias porque nos permiten hoy a cada uno de nosotros trazar una nueva meta en nuestras vidas”, puntualizó Laudith.

El evento cerró con un brindis de celebración guiado por Laura Cuevas, coordinadora de formación, y un emotivo lanzamiento de birretes.

SuperGiros Bolívar se enorgullece de seguir apoyando el desarrollo y la formación de su Fuerza de Ventas, contribuyendo a la capacitación continua y ofreciendo herramientas para transformar la vida de sus colocadores independientes y clientes.