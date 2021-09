Garantías para legalidad e incertidumbre para mineros artesanales de Boyacá

Mientras en una mina legal un trabajador raso gana en promedio $1 millón 400 mil con prestaciones sociales, un minero informal no tiene garantizado un sueldo fijo y mucho menos una pensión.

En diálogo con Caracol Radio, Pedro Perico, gerente de Minerncondor, empresa minera que opera en Boyacá, asegura que la actividad minera, por ser tan compleja, requiere de un equipo multidisciplinario tanto en lo administrativo y operativo de las minas.

“Las personas que trabajan en las minas se pueden dividir en dos perfiles: en la parte profesional pues claramente están los ingenieros de minas, los geólogos, economistas, ingenieros mecánicos, electricistas, gente dedicada a los social, a lo ambiental y lo jurídico. Dentro de la mina se encuentran personas del nivel tecnológico, topógrafos supervisores y los trabajadores mismos qué se caracterizan por tener un nivel educativo de bachillerato”, explicó Perico.

Sin embargo, sostiene, si un trabajador va a ser una labor de picado de carbón, va a recibir un curso por parte del SENA o de la misma empresa.

El nivel de ingresos de un trabajador de carbón e subterráneo, difiere mucho dependiendo de la actividad que realice y en ese orden de ideas, el trabajador que menos gana es $1 millón 300 mil.

“La minería es una de las industrias que mejor paga y ofrece garantías al trabajador, en contratos a término indefinido, prestación de salud, pensión, riesgos laborales, cesantías, prestaciones y vacaciones”, dice.

Sin embargo, reconoce que la minería genera enfermedades silenciosas, por ejemplo, cuando un trabajador está expuesto a la exhalación de polvo de carbón y roca que afectan las vías respiratorias.

“Hay unos filtros especiales para proteger las vías respiratorias de carbón y de roca, y eso ayuda qué el trabajador lo tenga puesto, minimizando el riesgo. Enfermedades cómo las malas posiciones si no hay buena iluminación Pues los ojos van sufriendo

Por su parte, Jonatan Sánchez, diputado de la Asamblea de Boyacá y conocedor de la minería artesanal en el occidente, asegura que no existe una norma que proteja a quienes se dedican a la actividad de la guaquería.

“Ellos (guaqueros) viven del diario, no tienen prestaciones, muchos pasan 20 años y no logran una pensión porque simplemente no hay una formalización”, dice Sánchez.

Sobre las enfermedades, Sánchez asegura que los guaqueros son más vulnerables por los tóxicos, la tierra. “No tienen una pensión y carece de atención en salud digno que les permita acceder a los servicios”.