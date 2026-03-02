La Samaritana asume la operación del Hospital de Girardot

Este lunes 2 de marzo, el Hospital Universitario de la Samaritana asumió la operación de la ESE Hospital de Girardot y su jurisdicción, tras la terminación anticipada del contrato que la institución mantenía con Dumian Medical S.A.S.

La inversión inicial, cercana a los $38.000 millones, permitirá ejecutar los gastos relacionados con infraestructura y habilitación de la operación de los servicios interrumpidos. Adicionalmente, cubrirá lo relativo a talento humano durante por lo menos 3 meses.

Proceso de culminación de contrato

Cabe recordar que, la terminación anticipada se dio luego de que el operador solicitara en diciembre de 2025 la finalización del contrato suscrito en 2015. El proceso culminó con la firma de un memorando de entendimiento entre las partes y la terminación anticipada del acuerdo el 31 de enero de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, la situación se produjo en un contexto en el que varios servicios habían sido cerrados tras visitas de inspección realizadas durante 2024 y 2025. Posteriormente, el propio operador declaró una emergencia funcional y anunció el cierre de 54 servicios, lo que representó un riesgo para la continuidad de la atención en el municipio.

Ante este escenario, el departamento presentó ante el Ministerio de Salud un ajuste al Programa Territorial de Redes, con el fin de que la operación de la ESE de Girardot y sus centros de salud en Girardot, Guataquí, Nariño y Nilo fuera asumida por la Samaritana. El Ministerio emitió concepto técnico favorable el 19 de enero de 2026.

Con base en esta autorización, las juntas directivas de ambas entidades aprobaron la suscripción de un contrato interadministrativo, firmado el 31 de enero de 2026, que permite iniciar la transición operativa del hospital y garantizar la continuidad del servicio para la población.

Reapertura en tres etapas

Etapa 1 (desde el 2 de marzo):

Se habilitan los servicios de urgencias, laboratorio clínico, consulta externa, imágenes diagnósticas y cirugía. Así mismo, se activan especialidades como ginecobstetricia, pediatría, medicina general, psiquiatría, psicología, cirugía general y gastroenterología, entre otras.

Etapa 2 (abril):

Se proyecta la apertura progresiva de las Unidades de Cuidado Intensivo para adultos, población pediátrica y neonatos, además de la atención del parto. En esta fase también iniciará la operación de los centros de salud en Girardot, Guataquí, Nilo y Nariño.

Etapa 3 (julio):

Se contempla la incorporación gradual de especialidades médicas y quirúrgicas de mayor complejidad, así como la puesta en marcha de servicios diagnósticos especializados, fortaleciendo la red pública hospitalaria en la región.