“La situación fiscal es cada vez más preocupante”: Comité de la Regla Fiscal por déficit del país

“La situación fiscal es cada vez más preocupante. El desbalance fiscal es insostenible y persistente”. Esta es una de las conclusiones del pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que alerta que el déficit fiscal cerró el año pasado en 3,5% del PIB, el más alto de los últimos 30 años excluyendo periodos de crisis macroeconómica.

El CARF, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda pero con autonomía, señaló que el deterioro de la situación fiscal en 2025 ocurrió en un contexto de “sobrestimación de ingresos y subestimación de gastos, tal y como lo había señalado el CARF durante 2025”.

Además, la entidad señaló que para cumplir la meta fiscal que se trazó el Gobierno para 2026 es poco probable ya que le faltan $ 31,1 billones, “en ausencia de medidas efectivas para incrementar ingresos o recortar el gasto, la deuda retomaría una tendencia creciente, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el retorno a la Regla Fiscal y la estabilidad macroeconómica como un todo”.

En este sentido, la entidad considera que, aunque la materialización del plan fiscal del Gobierno en 2026 conduciría a un ajuste fiscal estructural que sería positivo, es poco probable que ese escenario se materialice.

Es imprescindible y urgente que las autoridades de la política fiscal acuerden un paquete de medidas significativas de ajuste de las finanzas públicas

Finalmente, la entidad señala que es ”imprescindible y urgente que las autoridades de la política fiscal acuerden un paquete de medidas significativas de ajuste de las finanzas públicas, de promoción del crecimiento y de reducción de las primas de riesgo, de manera que las autoridades se comprometan con una senda de retorno a la Regla Fiscal que facilite la convergencia de la deuda al ancla”.